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Образование Общество

СГЭУ развивает международное сотрудничество

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация Самарского государственного экономического университета приняла участие в международной научной конференции "Baltic Surveying", которая прошла в Латвийском аграрном университете в г. Елгава. Целью конференции являлся обмен опытом и мнениями по вопросам управления земельными ресурсами, геодезии и ведения кадастра недвижимости.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

В работе конференции участвовали ученые из 16 университетов Латвии, Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Румынии, России, Молдовы, Казахстана, Белоруссии и Испании. Ученые обсудили политику землепользования, кадастровые системы, ход и результаты земельной реформы, подчеркивая специфику каждой страны. Большой интерес вызвали вопросы создания трансграничных особо охраняемых природных территорий, земельные участки которых располагаются на границах Белоруссии, Литвы и Польши.

На пленарном заседании конференции наряду с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, выступил ректор СГЭУ Габибулла Хасаев с докладом об экономическом потенциале Самарской области.

Конференция способствовала расширению сотрудничества между университетами. Так, были заключены соглашения между Латвийским аграрным университетом и Самарским государственным экономическим университетом, а также Белорусским государственным университетом. Это открывает большие возможности для преподавателей и студентов в сфере реализации совместных исследований и повышения академической мобильности.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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