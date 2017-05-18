СГЭУ развивает международное сотрудничество

Делегация Самарского государственного экономического университета приняла участие в международной научной конференции "Baltic Surveying", которая прошла в Латвийском аграрном университете в г. Елгава. Целью конференции являлся обмен опытом и мнениями по вопросам управления земельными ресурсами, геодезии и ведения кадастра недвижимости.

В работе конференции участвовали ученые из 16 университетов Латвии, Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Румынии, России, Молдовы, Казахстана, Белоруссии и Испании. Ученые обсудили политику землепользования, кадастровые системы, ход и результаты земельной реформы, подчеркивая специфику каждой страны. Большой интерес вызвали вопросы создания трансграничных особо охраняемых природных территорий, земельные участки которых располагаются на границах Белоруссии, Литвы и Польши.

На пленарном заседании конференции наряду с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, выступил ректор СГЭУ Габибулла Хасаев с докладом об экономическом потенциале Самарской области.

Конференция способствовала расширению сотрудничества между университетами. Так, были заключены соглашения между Латвийским аграрным университетом и Самарским государственным экономическим университетом, а также Белорусским государственным университетом. Это открывает большие возможности для преподавателей и студентов в сфере реализации совместных исследований и повышения академической мобильности.