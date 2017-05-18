На 19 улицах Отрадного пройдет ямочный ремонт дворов

Подрядчик, который проведет ямочный ремонт дворовых территорий в Отрадном, будет определен 5 июня, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести на участках по улицам Гайдара, Пионерской, Ленина, Зои Космодемьянской, Советской, Физкультурников, Нефтяников, Победы, Отрадной, Сабирзянова, Первомайской, Новокуйбышевской, Буровиков, Гагарина, Мичурина, Ленинградской, Некрасова, Комсомольской и Орлова.

Победившая компания обязуется успеть все сделать в течение 60 дней со дня подписания контракта.

На это выделят 4,9 млн руб. из городской казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 2 июня.