16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожар на КуйбышевАзоте не нанес ущерба экологии города Новокуйбышевская нефтехимическая компания вручила городским организациям благотворительные сертификаты Новокуйбышевский завод масел и присадок возглавил Михаил Ларюхин Продукция компании "АвтоГазТранс" вошла в сотню лучших товаров региона "СИБУР Тольятти" признан поставщиком высшей категории

Нефтехимия ТЭК

Pirelli вновь присвоил высшую категорию "А" продукции "СИБУР Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

Тольяттинская площадка СИБУРа вновь подтвердила наивысший рейтинг поставщика итальянской компании Pirelli, одного из лидеров шинной промышленности в мире, говорится в сообщении пресс-службы ООО "СИБУР Тольятти".

По результатам комплексной оценки за первый квартал 2017 г. тольяттинскому предприятию присвоена наивысшая категория "А" за полное выполнение своих обязательств перед потребителем.

Тольяттинский изопреновый каучук марки СКИ-3 используют Кировский и Воронежский шинные заводы, которые представляют интересы Pirelli в России. Они высоко оценили всю производственно-логистическую цепочку СИБУРа: качество продукции, стабильность технологического процесса, качество взаимодействия с потребителем, упаковку, транспортировку, а также точность поставки.

Отметим, что изопреновый каучук марки СКИ-3 производства "СИБУР Тольятти" на протяжении десяти лет является государственным стандартным образцом качества (ГСО) для каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний РФ и стран СНГ. Отбор продукции для изготовления ГСО проводит научно-исследовательский институт синтетических каучуков им. Лебедева (НИИСК, Санкт-Петербург).

Образцы изготавливаются в раз в два года, чтобы обеспечить единство измерений качества сырья и готовой продукции.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 16:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 18:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 22:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 11:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 23:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4