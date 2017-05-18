Pirelli вновь присвоил высшую категорию "А" продукции "СИБУР Тольятти"

Тольяттинская площадка СИБУРа вновь подтвердила наивысший рейтинг поставщика итальянской компании Pirelli, одного из лидеров шинной промышленности в мире, говорится в сообщении пресс-службы ООО "СИБУР Тольятти".

По результатам комплексной оценки за первый квартал 2017 г. тольяттинскому предприятию присвоена наивысшая категория "А" за полное выполнение своих обязательств перед потребителем.

Тольяттинский изопреновый каучук марки СКИ-3 используют Кировский и Воронежский шинные заводы, которые представляют интересы Pirelli в России. Они высоко оценили всю производственно-логистическую цепочку СИБУРа: качество продукции, стабильность технологического процесса, качество взаимодействия с потребителем, упаковку, транспортировку, а также точность поставки.

Отметим, что изопреновый каучук марки СКИ-3 производства "СИБУР Тольятти" на протяжении десяти лет является государственным стандартным образцом качества (ГСО) для каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний РФ и стран СНГ. Отбор продукции для изготовления ГСО проводит научно-исследовательский институт синтетических каучуков им. Лебедева (НИИСК, Санкт-Петербург).

Образцы изготавливаются в раз в два года, чтобы обеспечить единство измерений качества сырья и готовой продукции.