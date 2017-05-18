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Сотовая связь Транспорт и связь

Абоненты Tele2 стали чаще выезжать за границу

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подвела итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 России в международном роуминге, увеличилось на 24%. Число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, выросло на 5%. Интернет-трафик увеличился более чем в 2 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

Абоненты Tele2 России посетили 168 стран, самыми посещаемыми из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

Абоненты Tele2 из Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Кировской областей, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Татарстана также активно пользовались услугами мобильной связи в международном роуминге. Количество минут входящих и исходящих вызовов выросло на 43%, на 18% увеличилось и число отправленных текстовых сообщений в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В период майских праздников поволжские абоненты Tele2 установили рекорд по объему интернет-трафика, этот показатель увеличился более чем в четыре раза относительно прошлого года. Вместе с тем, в два раза выросло и количество абонентов, отправившихся в поездку за рубеж. Самыми посещаемыми странами стали Турция, Белоруссия, Казахстан и Украина.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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