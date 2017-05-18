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Муниципалитеты Власть и политика

В Сергиевском районе отчитались за бюджет 2016 года

СЕРГИЕВСК. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, в Сергиевской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета района за 2016 год. Об основных параметрах бюджета рассказала и. о. руководителя управления финансами Светлана Чечина.

В прошлом году доходы района составили на 954 млн руб., что в два раза превышает первоначально утвержденную сумму. Расходы — 947 млн руб., что также в два раза превышает плановые показатели. Профицит бюджета составляет 7 млн рублей.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов составил 294 млн руб., что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципалитета из вышестоящих бюджетов составил 660 млн руб., что на 14% больше итогов 2015 года.

Структура фактически поступивших в районный бюджет доходов за 2016 год выглядит следующим образом: 23% — налоговые доходы; 8% — неналоговые доходы; 69% — безвозмездные поступления.
Среди основных статей расходов: ЖКХ — 43%, образование — 12%, национальная экономика и социальная политика — 13%, культура — 6%, физическая культура и спорт — 4%.

Основная доля капитальных вложений в прошлом году приходилась на сферу ЖКХ, это связано с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, а также капремонтом инженерных коммуникаций в многоквартирных домах.

Второй по объему освоенных капитальных вложений статьей расходов является сфера образования. Это связано с проведением капитального ремонту второго корпуса СОШ № 1 "Образовательный центр" в Сергиевске.

Следует отметить, что бюджет муниципалитета имеет программно-целевую направленность. Так, в прошлом году на территории района реализовывались мероприятия в рамках 29 программ на общую сумму 940 млн руб., исполнение по итогам года составило 97% от запланированных ассигнований.

По итогам доклада публичные слушания были признаны состоявшимися, а проект исполнения бюджета направлен на рассмотрение депутатского корпуса.

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