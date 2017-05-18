В Самарской области воздух прогреется до 26 °C

В ближайшие дни в Самарской области потеплеет, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 19 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 7 до 12 °C, днем поднимется от 21 до 26 °C.Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В субботу, 20 мая, переменная облачность без осадков. Ночью также похолодает от 7 до 12 °C, а днем потеплеет от 21 до 26 °C. Ветер неустойчивый слабый.