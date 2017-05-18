Куйбышевский НПЗ продолжает экологический фестиваль "ЕлкаФест"

В самый разгар учебного дня в школе № 129 прозвучал звонок, собравший ребят на необычный урок — урок экологии, который помогли организовать специалисты отдела охраны окружающей среды Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, волонтеры общественной организации "Свежий ветер".

Маленькая помощь большой планете

Несмотря на новогоднее название акции — "ЕлкаФест", суть мероприятия была обратная по смыслу: не "срубить елочку под самый корешок", а как можно больше посадить молоденьких лесных красавиц, чтобы они зеленели долгие годы.

"Существует такое понятие — экологический след, — отметила председатель общественной организации "Свежий ветер" Юлия Копылова. — Его оставляют на планете люди в процессе своей жизнедеятельности. Понятно, что он может быть негативным — свалки, загрязненные реки, леса и воздух. Сегодня мы с вами оставим хороший экологический след — посадим новые деревья".

Кстати, озеленительной акции предшествовал конкурс рисунка между классами на лучший экологический логотип для школы. Лучшей — емкой, образной, говорящей — как это ни удивительно, оказалась эмблема, придуманная учениками 1 "а" класса, им и достался сладкий приз. Для младших классов "ЕлкаФест" продолжился прохождением увлекательного экологического квеста, а старшеклассники приступили к посадке возле школы десятилетних пушистых елочек, которые заводчане привезли из московского питомника.

"Когда-нибудь в эту школу придут учиться ваши дети, — обратилась к ребятам начальник отдела охраны окружающей среды АО "КНПЗ" Анна Булушева. — И ели, которые мы с вами высадим сегодня, будут радовать их, как и всех жителей Куйбышевского района. Главная идея нашего фестиваля — помочь вам понять, что в деле сохранения природы не бывает больших или маленьких дел. Даже небольшое усилие каждого из нас — посадить ли дерево, убраться во дворе, увезти за собой мусор после пикника — имеет большее значение для окружающей среды и способно сохранить ее для будущих поколений".

Посадить и окружить заботой

Сказать, что школа утопает в зелени, к сожалению, нельзя — лишь несколько берез-старожилов шелестят лаковыми свежими листьями. Их посадили еще выпускники 70-х — около 40 лет прошло! Поскольку березы не самые долговечные деревья и быстро стареют, пришлось большинство из них вырубить, пока растения не рухнули сами.

"Теперь мы с помощью заводчан посадили долговечные ели — они живут до 300 лет, — говорит директор школы № 129 Ирина Кукса. — Представляете, сколько поколений учеников будут ими любоваться? К слову, эта совместная с заводом экологическая акция — не единственная. Наши дети помогают заводчанам выпускать мальков в Волгу, пополняя биоресурсы реки, бывают с экскурсиями на заводе, где знакомятся с работой не только технологических установок, но и экологических объектов, например, цеха биохимической очистки сточных вод".

Действительно, заводчане побуждают подрастающую смену заботиться об окружающей среде не на словах, а на собственном примере. Ежегодно в Волгу отправляются тысячи мальков ценных промысловых пород — сазана и толстолобика. Планомерно реализуется проект по реконструкции очистных сооружений — в нем учтены все новейшие технологии, в том числе, мембранные биореакторы, которые в России пока редко используются. Экологический аспект заложен во все объекты модернизации КНПЗ — новые установки не только позволяют выводить из эксплуатации морально (и экологически) устаревшие комплексы, но соответствуют всем природоохранным стандартам. Отвечает высшему экологическому классу и топливо ЕВРО-5, на производство которого уже несколько лет назад перешел завод.

К "высшему экологическому стандарту" с посадкой елочек приблизилась и территория школы № 129. Правда, сажать деревья юных горожан в школе не учат, поэтому посадка елей стала для старшеклассников настоящим мастер-классом. Теперь каждый из них сможет грамотно озеленить участок возле своего дома.

"Я помогал бабушке сажать фруктовые деревья в ее саду, так что небольшой опыт у меня есть, — улыбается ученик 10-го "Роснефть-класса" Александр Посисеев. — Но эти ели сажать особенно приятно, ведь скоро я закончу школу — хорошо, что после меня здесь останется что-то хорошее и вечное".

Школа № 129 — не единственная в Самаре, на территории которой поселились вечнозеленые деревья. Нефтепереработчики провели "ЕлкаФест" в шести школах Куйбышевского района. Если такая акция станет ежегодной и массовой, у района есть все шансы превратиться в прекрасный экоград с целебным воздухом. Кто "за"?