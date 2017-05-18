В Самаре пожилая женщина попала под электропоезд

В среду, 17 мая, в 14:57 на 1102-м км КбшЖД, на перегоне ст. Самара — пл. Толевая, пикет №1, резервным электропоездом №7735 травмирована 78-летняя жительница Самары, сообщил корреспонденту Волга Ньюс и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Пострадавшая с множественными травмами доставлена экипажем "скорой помощи" в лечебное учреждение. Как пояснил Дионис Чамурлиев, проверка по факту травмирования женщины проводится отделением дознания Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. Ход проверки контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.