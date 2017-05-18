Промсвязьбанк запускает акцию "Побеждай с Mastercard"

С 17 мая клиенты Промсвязьбанка смогут принять участие в акции "Побеждай с Mastercard". По условиям конкурса держателям карт Mastercard ПСБ необходимо просто оплачивать повседневные покупки на сумму от 100 рублей и выше. Дополнительной регистрации на сайте или ввода специального промо-кода не требуется.
Каждый час компьютер выбирает претендентов на выигрыш призов из общего списка операций. Каждый претендент акции получает 500 баллов от банка на бонусный счет. Далее (раз в сутки) с помощью случайной компьютерной выборки из этих клиентов будут определяться итоговые победители. Чем выше транзакционная активность клиента — тем больше у него шансов на победу. Промсвязьбанк информирует участников о выигрыше телефонным звонком не позднее пяти рабочих дней после розыгрыша.
В призовом фонде — термос (120 шт.), керамические кружки (280 шт.) и термокружки (290 шт.), с символикой Mastercard и партнера международной платежной системы — КХЛ (Континентальная Хоккейная Лига).
Акция продлится до 18 июля 2017 года или до полного розыгрыша всех призов. Награждение будет проходить в одном из офисов Промсвязьбанка на выбор участников.
Более подробную информацию об условиях акции и сроках ее проведения можно найти на сайте.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 145 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.