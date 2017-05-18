Промсвязьбанк запускает акцию "Побеждай с Mastercard"

С 17 мая клиенты Промсвязьбанка смогут принять участие в акции "Побеждай с Mastercard". По условиям конкурса держателям карт Mastercard ПСБ необходимо просто оплачивать повседневные покупки на сумму от 100 рублей и выше. Дополнительной регистрации на сайте или ввода специального промо-кода не требуется.

Каждый час компьютер выбирает претендентов на выигрыш призов из общего списка операций. Каждый претендент акции получает 500 баллов от банка на бонусный счет. Далее (раз в сутки) с помощью случайной компьютерной выборки из этих клиентов будут определяться итоговые победители. Чем выше транзакционная активность клиента — тем больше у него шансов на победу. Промсвязьбанк информирует участников о выигрыше телефонным звонком не позднее пяти рабочих дней после розыгрыша.

В призовом фонде — термос (120 шт.), керамические кружки (280 шт.) и термокружки (290 шт.), с символикой Mastercard и партнера международной платежной системы — КХЛ (Континентальная Хоккейная Лига).

Акция продлится до 18 июля 2017 года или до полного розыгрыша всех призов. Награждение будет проходить в одном из офисов Промсвязьбанка на выбор участников.

Более подробную информацию об условиях акции и сроках ее проведения можно найти на сайте.