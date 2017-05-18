Самарцы стали беспокоиться из-за проходящих учений

В соцсетях стали появляться сообщения о некоем силовом усилении на территории региона. Обращения также стали поступать в редакцию Волга Ньюс.

"У нас усиление в метро? — интересовалась самарчанка Анна. — На каждой станции множество полицейских, подозрительно на всех смотрят. И по рации постоянно что-то передают".

Еще одна самарчанка удивлялась большому скоплению сотрудников спецслужб в районе одного из вокзалов.

"Сдаю квартиру через Avito, — пишет один из участников паблика "Подслушано.Самара". — Сегодня звонили два раза с разных мобильных номеров, говорят, что из полиции, проводится операция антитеррор к ЧМ-2018, спрашивают сдали или нет, и говорят, что если сдадим, то должны сообщить в полицию".

Как сообщили Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области замеченное самарцами "усиление" связано с учениями, информация о которых рассылалась в СМИ ранее.

"Оперативный штаб в Самарской области сообщает, что с 15 по 22 мая 2017 года в Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения, — объявлялось силовиками в пресс-релизе. — В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений. На территории г. о. Самара, Волжского и Красноярского районов Самарской области будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта".

Представители оперативного штаба также попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.