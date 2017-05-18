Самарцы стали беспокоиться из-за проходящих учений

В соцсетях стали появляться сообщения о некоем силовом усилении на территории региона. Обращения также стали поступать в редакцию Волга Ньюс.
"У нас усиление в метро? — интересовалась самарчанка Анна. — На каждой станции множество полицейских, подозрительно на всех смотрят. И по рации постоянно что-то передают".
Еще одна самарчанка удивлялась большому скоплению сотрудников спецслужб в районе одного из вокзалов.
"Сдаю квартиру через Avito, — пишет один из участников паблика "Подслушано.Самара". — Сегодня звонили два раза с разных мобильных номеров, говорят, что из полиции, проводится операция антитеррор к ЧМ-2018, спрашивают сдали или нет, и говорят, что если сдадим, то должны сообщить в полицию".
Как сообщили Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области замеченное самарцами "усиление" связано с учениями, информация о которых рассылалась в СМИ ранее.
"Оперативный штаб в Самарской области сообщает, что с 15 по 22 мая 2017 года в Самарской области проводятся плановые антитеррористические учения, — объявлялось силовиками в пресс-релизе. — В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений. На территории г. о. Самара, Волжского и Красноярского районов Самарской области будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта".
Представители оперативного штаба также попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.
Последние комментарии
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?