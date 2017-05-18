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Общество

Самарские работники СМИ находятся на втором месте в РФ по уровню долговой нагрузки

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские работники СМИ по уровню долговой нагрузки — на втором месте в стране. Такие данные по итогам собственных исследований опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В рейтинге опубликована тройка регионов-лидеров по максимальному и минимальному уровню текущей долговой нагрузки в различных отраслях экономики.

Самарская область в рейтинге "засветилась" лишь один раз — губерния заняла второе место по уровню текущей долговой нагрузки среди работников СМИ.

Согласно данным исследования, он составляет 49,4%. Выше — только в Томской области (50,3%). А вот в Республике Коми уровень долговой нагрузки работников пера составляет всего 9,2%.

Самый высокий уровень долговой нагрузки в стране зафиксирован у работников образования Липецкой области — он составляет 55,7%. А самый низкий — у работников сферы информационных технологий Пензенской области — 7,4%.

В целом эксперты НБКИ отмечают увеличение средней долговой нагрузки россиян. При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 мая 2017 г. (по сравнению с октябрем 2016 г.) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере "Телекоммуникации и связь" (16,8%), "Информационные технологии" (18,1%) и "Маркетинг, реклама и PR" (23,5%).

"Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов "докризисного" аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Последние комментарии

Andrei-Sergeevich Iscrin 10:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

Евгений Колточник 14 мая 2017 16:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 16:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 13:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Александр Панкратов 05 мая 2017 12:28 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?

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