Самарские работники СМИ находятся на втором месте в РФ по уровню долговой нагрузки

Самарские работники СМИ по уровню долговой нагрузки — на втором месте в стране. Такие данные по итогам собственных исследований опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В рейтинге опубликована тройка регионов-лидеров по максимальному и минимальному уровню текущей долговой нагрузки в различных отраслях экономики.

Самарская область в рейтинге "засветилась" лишь один раз — губерния заняла второе место по уровню текущей долговой нагрузки среди работников СМИ.

Согласно данным исследования, он составляет 49,4%. Выше — только в Томской области (50,3%). А вот в Республике Коми уровень долговой нагрузки работников пера составляет всего 9,2%.

Самый высокий уровень долговой нагрузки в стране зафиксирован у работников образования Липецкой области — он составляет 55,7%. А самый низкий — у работников сферы информационных технологий Пензенской области — 7,4%.

В целом эксперты НБКИ отмечают увеличение средней долговой нагрузки россиян. При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 мая 2017 г. (по сравнению с октябрем 2016 г.) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере "Телекоммуникации и связь" (16,8%), "Информационные технологии" (18,1%) и "Маркетинг, реклама и PR" (23,5%).

"Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов "докризисного" аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения".