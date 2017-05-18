Самарские работники СМИ находятся на втором месте в РФ по уровню долговой нагрузки

Самарские работники СМИ по уровню долговой нагрузки — на втором месте в стране. Такие данные по итогам собственных исследований опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
В рейтинге опубликована тройка регионов-лидеров по максимальному и минимальному уровню текущей долговой нагрузки в различных отраслях экономики.
Самарская область в рейтинге "засветилась" лишь один раз — губерния заняла второе место по уровню текущей долговой нагрузки среди работников СМИ.
Согласно данным исследования, он составляет 49,4%. Выше — только в Томской области (50,3%). А вот в Республике Коми уровень долговой нагрузки работников пера составляет всего 9,2%.
Самый высокий уровень долговой нагрузки в стране зафиксирован у работников образования Липецкой области — он составляет 55,7%. А самый низкий — у работников сферы информационных технологий Пензенской области — 7,4%.
В целом эксперты НБКИ отмечают увеличение средней долговой нагрузки россиян. При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 мая 2017 г. (по сравнению с октябрем 2016 г.) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере "Телекоммуникации и связь" (16,8%), "Информационные технологии" (18,1%) и "Маркетинг, реклама и PR" (23,5%).
"Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов "докризисного" аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения".
Последние комментарии
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?