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Финансы Экономика и бизнес

Средний срок ипотечного кредита в Самарской области вырос на 0,4 года

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 12 месяцев средний срок ипотечного кредита в Самарской области вырос с 14,4 до 14,8 года. Такие данные по итогам собственных исследований опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Данные приводятся на 1 апреля 2017 г. по сравнению с 1 апреля 2016 года.

Самую высокую динамику среднего срока среди всех регионов РФ продемонстрировали Республика Дагестан (+1,1 год), а также Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская республика и Чеченская республика (все +1 год).

Ни в одном из регионов не было отмечено снижения сроков ипотечного кредита, а в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а также в Забайкальском крае он за год не изменился. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок ипотечного кредита увеличился на полгода.

При этом наибольший средний срок ипотечного кредита отмечен в возрастной группе заемщиков моложе 25 лет — 16 лет. За прошедший год срок ипотечного кредита в этом возрастном сегменте увеличился на 0,8 года (на 1 апреля 2016 года — 15,2 года), показав самую высокую динамику роста среди всех возрастов.

Самые "короткие" ипотечные кредиты берут заемщики "пенсионного возраста" (от 60 до 65 лет) — на 7,9 года, а самая высокая динамика снижения среднего срока зафиксирована у граждан старше 65 лет — на 1,5 года, до 9,3 года (год назад этот показатель составил 10,8 лет).

"Рост среднего срока ипотечного кредита в последнее время свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы продолжают достаточно оптимистично смотреть как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом вполне естественно, что наибольшими темпами срок ипотеки растет в сегменте наиболее "оптимистично настроенных" молодых заемщиков, доходы которых пока не позволяют погашать кредиты в те же сроки, что и более "зрелым" заемщикам. По нашему мнению, на рост среднего срока кредита также влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, что, тем не менее, не мешает им активно кредитовать граждан с "хорошей" кредитной историей и достаточным уровнем доходов. Однако говорить о дальнейших перспективах роста рынка довольно сложно. Несмотря на актуальный тренд на снижение ставок по ипотечным кредитам, сокращение реальных доходов и накоплений заемщиков продолжает "тормозить" рост доступности ипотеки".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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