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Сотовая связь Транспорт и связь

Услуга "МегаФон.Таргет" помогает выбрать нужного клиента

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самые "заметные" виды рекламы — "наружка" и ролики на ТВ. Но для среднего и малого бизнеса это слишком тяжелая артиллерия. Расходы на такую рекламу велики, как и охват аудитории. Ведь небольшому магазину достаточно оповестить о новой акции только жителей ближайших кварталов. Как же предпринимателям донести нужную информацию до нужных людей за приемлемые деньги? В этом поможет услуга "МегаФон.Таргет".

Суть предложения МегаФона в том, что SMS- и MMS-рассылки отправляются не всем подряд. Смысл таргетирования — в адресной отправке по параметрам, которые задает сам предприниматель. Пол, возраст, местонахождение потенциального клиента, даже уровень его обычных расходов на мобильную связь и тип используемого мобильного устройства — все это можно использовать для превращения рекламной кампании из "коврового бомбометания" в "работу снайпера".

Адресная реклама весьма эффективна. Владельцу скромного телефона вряд ли будет интересна реклама дорогих иномарок, а женщинам — скидки на рыбацкое снаряжение. "МегаФон.Таргет" позволяет сделать так, что данные категории клиентов такую рассылку и не получат. Зато узнают об акции в ближайшем супермаркете или косметическом салоне. То есть о том, что интересно именно им.

Впрочем, достаточно теории — будущим клиентам МегаФона наверняка интереснее, как услугу "МегаФон.Таргет" используют те, кто ее уже подключил. В числе наиболее востребованных параметров — таргетинг по географическому принципу. Например, когда одна из самарских пиццерий расширяла штат поваров, SMS-рассылку с предложением работы получили студенты кулинарных учебных заведений — соответственно, рассылка была сделана в районах учебных корпусов. Подобное решение применила фирма, организующая детские праздники: рассылка возле детских садов позволила увеличить число клиентов за короткое время. А компания, специализирующаяся на кадастровом учете, геодезических услугах и проектно-изыскательских работах, информирует о своих предложениях жителей тех малых населенных пунктов Самарской области, где есть реальный спрос на такие услуги.

Важно, что таргетинг можно настроить сразу по нескольким параметрам. К примеру, магазин, торгующий товарами из Индии, сделал рассылку не только по "географии" — то есть жителям близлежащих районов, — но и "по интересам". SMS получили те, кто в последние два года побывал в Индии и, следовательно, имеют интерес к этой стране и ее культуре.

"МегаФон.Таргетинг" хорош и тем, что позволяет повышать лояльность клиентов. Ведь им приятно, когда та или иная фирма помогает экономить в непростое кризисное время, сообщая о скидках на интересные товары и услуги. Два подобных примера связаны с международным аэропортом "Курумоч". Пассажиры и встречающие получают здесь SMS и о недорогих завтраках в одном из кафе, и об услугах службы такси, предлагающей комфортную поездку домой по приемлемым ценам.

Кстати о ценах: во сколько же обойдется малому и среднему бизнесу такая адресная рассылка? В довольно скромную сумму — от 1000 рублей. В любом случае цена рекламной кампании с "МегаФон.Таргетинг" будет намного ниже того, что предлагают "наружка" и ТВ. А "попадание в цель" — гарантировано.

На правах рекламы

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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