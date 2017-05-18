В Самарской области на 34% снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В

В среду, 17 мая, состоялось очередное заседание правительства Самарской области, на котором рассмотрели 25 социально значимых вопросов.
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Геннадий Гридасов рассказал о развитии здравоохранения в регионе в 2016 году в рамках госпрограммы.
В целях профилактики заболеваний в 2016 году провели диспансеризацию, в рамках которой осмотрели более 575 тыс. жителей региона.
По сравнению с 2015 годом на 34% снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В, на 2% смертность от новообразований, на 8% от туберкулёза, на 10% от дорожно-транспортных происшествий.
Более 15 тыс. человек получили меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов. Ещё 15 тыс. человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году.
99% новорожденных охвачены неонатальным скринингом. При всех выявленных случаях заболеваний была проведена уточняющая диагностика и своевременно начато лечение.
В 2016 году проведена широкомасштабная акция "Я выбираю жизнь" (неделя против абортов). В настоящее время в женских консультациях региона действует 52 кабинета медико-социальной работы, в которых психологи проводят доабортное консультирование. Благодаря проводимой работе, в Самарской области ежегодно увеличивается количество женщин, отказавшихся от прерывания беременности.
В 2016 году 183 человека обучались в интернатуре и ординатуре за счёт средств областного бюджета. 263 молодых специалиста, закончивших в 2015 году высшее или среднее образовательное учреждение и устроившиеся на работу в медицинские учреждения по востребованным специальностям, получили единовременное денежное пособие на обустройство. 111 медицинским специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, предоставили социальную выплату в размере 1 млн. рублей.
Более 140 тыс. жителей региона в рамках программы государственных гарантий обеспечены лекарственными препаратами за счёт средств областного бюджета.
В 2016 году проведен капитальный ремонт зданий и наружных инженерных коммуникаций в 40 учреждениях здравоохранения.
Кроме того, открыты консультативная поликлиника в Большечерниговском районе, амбулатории врачей общей практики в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкасском районе. Модернизирован один из крупнейших в России перинатальный центр в. Тольятти, рассчитанный на 7 тыс. родов в год, а также открыты диализные центры в Тольятти и Сызрани.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!