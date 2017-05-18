В Самарской области на 34% снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В

В среду, 17 мая, состоялось очередное заседание правительства Самарской области, на котором рассмотрели 25 социально значимых вопросов.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Геннадий Гридасов рассказал о развитии здравоохранения в регионе в 2016 году в рамках госпрограммы.

В целях профилактики заболеваний в 2016 году провели диспансеризацию, в рамках которой осмотрели более 575 тыс. жителей региона.

По сравнению с 2015 годом на 34% снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В, на 2% смертность от новообразований, на 8% от туберкулёза, на 10% от дорожно-транспортных происшествий.

Более 15 тыс. человек получили меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов. Ещё 15 тыс. человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году.

99% новорожденных охвачены неонатальным скринингом. При всех выявленных случаях заболеваний была проведена уточняющая диагностика и своевременно начато лечение.

В 2016 году проведена широкомасштабная акция "Я выбираю жизнь" (неделя против абортов). В настоящее время в женских консультациях региона действует 52 кабинета медико-социальной работы, в которых психологи проводят доабортное консультирование. Благодаря проводимой работе, в Самарской области ежегодно увеличивается количество женщин, отказавшихся от прерывания беременности.

В 2016 году 183 человека обучались в интернатуре и ординатуре за счёт средств областного бюджета. 263 молодых специалиста, закончивших в 2015 году высшее или среднее образовательное учреждение и устроившиеся на работу в медицинские учреждения по востребованным специальностям, получили единовременное денежное пособие на обустройство. 111 медицинским специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, предоставили социальную выплату в размере 1 млн. рублей.

Более 140 тыс. жителей региона в рамках программы государственных гарантий обеспечены лекарственными препаратами за счёт средств областного бюджета.

В 2016 году проведен капитальный ремонт зданий и наружных инженерных коммуникаций в 40 учреждениях здравоохранения.

Кроме того, открыты консультативная поликлиника в Большечерниговском районе, амбулатории врачей общей практики в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкасском районе. Модернизирован один из крупнейших в России перинатальный центр в. Тольятти, рассчитанный на 7 тыс. родов в год, а также открыты диализные центры в Тольятти и Сызрани.