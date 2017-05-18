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Самарская область заняла второе место в первенстве ПФО по спортивному туризму на "Туриаде-2017"

САРАТОВ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Саратовской области 16 мая открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада-2017".

В среду, 17 мая, подвели первые итоги соревнований. В турнире по настольному теннису у юношей первое место занял Расим Мухаев из Саратовской области, второе — Матвей Процив из Нижегородской области, третье место — Нияз Рамгулов из Республики Татарстан. У девушек места распределились следующим образом: первое место — Алёна Платонова (Саратовская область), второе место — Мария Шамонина (Республика Мордовия), третье место — Анастасия Солянова (Кировская область).
В Первенстве ПФО по спортивному туризму, в дисциплине дистанция — пешеходная приняли участие 141 человек, из них 76 юниоров и 65 юниорок.

Среди юниоров первое место занял Рустам Урдяков (Республика Марий Эл), второе место — Артем Ваточкин (Республика Чувашия), третье место — Михаил Тарасов (Республика Марий Эл).
Среди юниорок Ксения Мубаракшина (Республика Марий Эл) заняла первое место, Екатерина Витлейкина (Республика Чувашия) заняла второе место и третье место заняла Олеся Никитина (Пермский край).

В командном зачете первое место завоевала Республика Марий Эл, второе место — Самарская область, третье место — Республика Чувашия.

В конкурсе презентаций туристских регионов ПФО первое место заняла Пензенская область, второе — Республика Башкирия и третье место заняла Саратовская область.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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