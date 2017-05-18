Самарская область заняла второе место в первенстве ПФО по спортивному туризму на "Туриаде-2017"

В Саратовской области 16 мая открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада-2017".
В среду, 17 мая, подвели первые итоги соревнований. В турнире по настольному теннису у юношей первое место занял Расим Мухаев из Саратовской области, второе — Матвей Процив из Нижегородской области, третье место — Нияз Рамгулов из Республики Татарстан. У девушек места распределились следующим образом: первое место — Алёна Платонова (Саратовская область), второе место — Мария Шамонина (Республика Мордовия), третье место — Анастасия Солянова (Кировская область).
В Первенстве ПФО по спортивному туризму, в дисциплине дистанция — пешеходная приняли участие 141 человек, из них 76 юниоров и 65 юниорок.
Среди юниоров первое место занял Рустам Урдяков (Республика Марий Эл), второе место — Артем Ваточкин (Республика Чувашия), третье место — Михаил Тарасов (Республика Марий Эл).
Среди юниорок Ксения Мубаракшина (Республика Марий Эл) заняла первое место, Екатерина Витлейкина (Республика Чувашия) заняла второе место и третье место заняла Олеся Никитина (Пермский край).
В командном зачете первое место завоевала Республика Марий Эл, второе место — Самарская область, третье место — Республика Чувашия.
В конкурсе презентаций туристских регионов ПФО первое место заняла Пензенская область, второе — Республика Башкирия и третье место заняла Саратовская область.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.