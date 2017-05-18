На летнее содержание части Московского шоссе и Ново-Садовой за 2,5 месяца потратят 4 млн рублей

На летнее содержание части Московского шоссе и ул. Ново-Садовой за 2,5 месяца потратят 4,2 млн рублей. Такая информация опубликована на портале госзакупок.

Договор на выполнение работ "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" заключило с единственным подрядчиком — ООО "Дельта". Подрядчику предстоит заниматься летним содержанием Московского шоссе (от ул. Мичурина до ул. Авроры) и ул. Ново-Садовая (от ул. Первомайской до Постникова Оврага). Работы должны выполняются с 16 мая по 31 июля. Стоимость контракта 4,2 млн рублей.