Ашот Марьян: "Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес"

22 июня председателем Совета директоров АО АКБ "Газбанк" избран топ-менеджер холдинга "СПЛАВ" госкорпорации "Ростех" Ашот Марьян. Что стоит за этим назначением? Какие цели и задачи поставлены акционерами перед новым председателем Совета директоров? Об этом в интервью "СО" рассказал Ашот Марьян.

- 22 июня общим Собранием акционеров вы единогласно были избраны председателем совета директоров Газбанка. Расскажите, откуда вы пришли в банк, какие задачи поставили перед вами акционеры?

- В банк я пришел из Государственной корпорации "РОСТЕХ", где последнее время занимал позицию заместителя генерального директора по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству холдинга "СПЛАВ" - крупнейшего в мире разработчика и производителя ракетных систем залпового огня. Ранее работал на руководящих должностях в государственных и коммерческих структурах. В том числе был старшим управляющим директором по инвестиционной деятельности УК "Роснано". С большинством из акционеров - как новых, так и старых - я знаком уже долгие годы, а с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном даже посчастливилось вместе поработать.

Передо мной весьма сложная и амбициозная задача: завершить формирование структуры собственности банка, подготовить платформу для притока инвестиций от новых акционеров, а потом придать новый импульс расширению бизнеса.

В то же время могу пообещать бережное и внимательное отношение ко всему, что создано за 24 года успешной работы Газбанка на рынке. Его репутацию устойчивого финансового института и надежного партнера мы будет только укреплять.

- Как вы оцениваете экономическое состояние Газбанка на сегодняшний момент?

- На сегодняшний день АО АКБ "ГАЗБАНК" находится в отличной форме. При величине капитала более чем в 4,6 млрд рублей и сформированных при максимально консервативных подходах к управлению рисками резервах под активы в сумме более 3,3 млрд рублей значения всех обязательных нормативов деятельности банка находятся на абсолютно безопасных уровнях.

Так, например, норматив достаточности капитала Банка превышает 11% (при минимально установленном Банком России уровне в 8%), а значение норматива мгновенной ликвидности как характеристика платежеспособности банка превышает 60%, то есть более чем в четыре раза от минимально допустимого ЦБ РФ уровня.

При этом Банк не останавливается на достигнутом и активно развивается. Так, за первую половину 2017 года прирост кредитного портфеля Банка (без учета МБК) составил более 3,3 млрд рублей, что означает рост на 19,5%, а задолженность по кредитам корпоративных заемщиков за тот же период увеличилась на 22,7%.

Отмечу, что о качественном развивающем характере подобного роста говорят в том числе сохранение прибыльности банковской деятельности по итогам первого полугодия 2017 года, а также низкий уровень просроченной задолженности клиентов перед Банком на фоне снижения ее доли в кредитном портфеле.

Результатом реализации взвешенной кредитной политики за прошедшие шесть месяцев доля просрочки в общей величине кредитного портфеля Банка снизилась с 3,6 до 3,1%.

О многом говорит и тот факт, что величина сформированных Банком резервов на возможные потери под активы как своего рода "страхового запаса" превышает абсолютную величину просроченной задолженности заемщиков по основному долгу более чем в пять раз.

Такие данные позволяют сделать выводы, что Газбанк обладает крепким стратегическим и управленческим фундаментом, который позволит нам построить на этой основе успешный международный бизнес, оставаясь при этом и социально ориентированным финансовым институтом.

- Известно, что недавно в состав акционеров Газбанка вошли иностранцы. Как этот факт отразится на финансовом состоянии банка?

- Общая ситуация в мировой экономике, а также особенности последних лет развития финансового сектора нашей страны открывают перед нами возможности, которыми просто грех не воспользоваться.

Несмотря на усилия зарубежных политических провокаторов, все большее количество международных инвесторов осознают, что сегодня российский финансовый рынок по соотношению риска и доходности становится все более привлекательным. А наличие надежного российского партнера и усилия регулятора по созданию максимально прозрачной и в то же время эффективной финансовой системы позволяют говорить о первых шагах к глобальному лидерству.

По сути, добросовестный международный инвестор, придя на российский финансовый рынок, сегодня получает гораздо больше гарантий возврата инвестиций, высокой доходности и минимизации транзакционных издержек, чем, например, в европейских странах. Кто-то может со мной не согласиться, но нам наших партнеров удалось в этом убедить, и они голосуют рублем и другими валютами.

После завершения всех сопутствующих сделок мы сможем подробно рассказать обществу о новых совладельцах банка.

Также не стоит забывать, что значительный пакет акций Газбанка по-прежнему находится в руках создателей бизнеса, которые пользуются безупречной репутацией как на региональном, так и на федеральном уровнях. На счетах банка находятся как личные средства, так и средства подконтрольных компаний этих уважаемых людей, что, разумеется, служит еще одной гарантией его надежности и привлекательности для старых и новых клиентов.

- Одним из первых решений Совета директоров было утверждение нового состава правления банка. Исполнение обязанностей председателя правления было возложено на Артема Маслова. Как вы можете прокомментировать эти изменения?

- Ну, тут никаких сенсаций нет. В соответствии с действующими нормативными актами, Совет директоров обязан утвердить состав правления, которое было избрано на год и срок полномочий которого, соответственно, истек.

Проанализировав конфигурацию, мы пришли к выводу о том, что было бы более эффективным освободить Михаила Липовецкого от текучки и позволить ему в полной мере заняться реализацией проектов в ритейле в должности заместителя председателя правления, к чему он, собственно говоря, всегда тяготел и где сможет принести ощутимый результат. А осуществление общего руководства и воплощение новой стратегии банка было поручено опытному банкиру Артему Маслову, который также уже достаточно долго трудится в Газбанке и имеет успешный опыт работы в секторе. В остальном состав правления остался прежним.

Кстати, весьма забавно читать комментарии, связывающие приход Артема с его предыдущими работодателями. Уверяю вас, при приеме на работу в Газбанк проводятся все мыслимые проверки, в том числе и проверки ЦБ РФ, и принимаются все меры предосторожности. У Артема Маслова лично - безупречная репутация и высокий уровень профессионализма. И с прошлого года он работает у нас вполне эффективно и исключительно на пользу акционеров и клиентов Газбанка. По-другому просто не может быть.

Источник: общественно-политическая газета "Самарское обозрение", №44, 10 июля 2017 г.