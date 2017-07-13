"Сименс Финанс" предлагает лизинг котельных на специальных условиях.
Котельные и отопительные системы — важная, а иногда и необходимая часть производства. При этом любая компания сегодня заботится об эффективности вложений. "Сименс Финанс" предлагает специальные условия лизинга газопоршневых установок и котельных различных производителей. Если в них используются компоненты "Сименс", лизинговая компания готова предоставить инвестиции на 3 года, а клиенту достаточно внести всего 15% от стоимости оборудования.
Чтобы оборудование могло обеспечить тепло на производстве к сезону, покупать его нужно летом. Теперь предложение "Сименс Финанс" актуально и для предприятий, вырабатывающих и поставляющих энергию населению (ТЭЦ, энергетические компании). Как сообщили специалисты лизинговой компании, в регионах России котельные с компонентами "Сименс" пользуются особенным спросом у строительных и промышленных предприятий — отопительное оборудование обеспечивает бесперебойную работу в любое время года.
Чтобы получить расчёт проекта, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов эксперты свяжутся с вами для обсуждения. Консультации специалистов также доступны по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или в любом из офисов "Сименс Финанс".
Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:
Бизнес-центр "Волга Плаза" (ул. Красноармейская), 1, этаж 8
Тел.: (846) 205-76-76
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
ООО "Сименс Финанс" — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое "Сименс", а также оборудование с комплектующими "Сименс"; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель "Сименс Финанс" превысил 34,8 млрд руб., объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) — 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период — 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.
"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) — мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" — пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.
ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru.