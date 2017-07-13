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Финансы Экономика и бизнес

Лето — время выгодных вложений в тепло

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Сименс Финанс" предлагает лизинг котельных на специальных условиях.

Котельные и отопительные системы — важная, а иногда и необходимая часть производства. При этом любая компания сегодня заботится об эффективности вложений. "Сименс Финанс" предлагает специальные условия лизинга газопоршневых установок и котельных различных производителей. Если в них используются компоненты "Сименс", лизинговая компания готова предоставить инвестиции на 3 года, а клиенту достаточно внести всего 15% от стоимости оборудования.

Чтобы оборудование могло обеспечить тепло на производстве к сезону, покупать его нужно летом. Теперь предложение "Сименс Финанс" актуально и для предприятий, вырабатывающих и поставляющих энергию населению (ТЭЦ, энергетические компании). Как сообщили специалисты лизинговой компании, в регионах России котельные с компонентами "Сименс" пользуются особенным спросом у строительных и промышленных предприятий — отопительное оборудование обеспечивает бесперебойную работу в любое время года.

Чтобы получить расчёт проекта, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов эксперты свяжутся с вами для обсуждения. Консультации специалистов также доступны по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или в любом из офисов "Сименс Финанс".

 

Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:

Бизнес-центр "Волга Плаза" (ул. Красноармейская), 1, этаж 8

Тел.: (846) 205-76-76

 

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

ООО "Сименс Финанс" — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое "Сименс", а также оборудование с комплектующими "Сименс"; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель "Сименс Финанс" превысил 34,8 млрд руб., объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) — 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период — 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) — мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" — пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Не все так просто в королевстве(

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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