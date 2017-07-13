"Сименс Финанс" предлагает лизинг котельных на специальных условиях.

Котельные и отопительные системы — важная, а иногда и необходимая часть производства. При этом любая компания сегодня заботится об эффективности вложений. "Сименс Финанс" предлагает специальные условия лизинга газопоршневых установок и котельных различных производителей. Если в них используются компоненты "Сименс", лизинговая компания готова предоставить инвестиции на 3 года, а клиенту достаточно внести всего 15% от стоимости оборудования.

Чтобы оборудование могло обеспечить тепло на производстве к сезону, покупать его нужно летом. Теперь предложение "Сименс Финанс" актуально и для предприятий, вырабатывающих и поставляющих энергию населению (ТЭЦ, энергетические компании). Как сообщили специалисты лизинговой компании, в регионах России котельные с компонентами "Сименс" пользуются особенным спросом у строительных и промышленных предприятий — отопительное оборудование обеспечивает бесперебойную работу в любое время года.

Чтобы получить расчёт проекта, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов эксперты свяжутся с вами для обсуждения. Консультации специалистов также доступны по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или в любом из офисов "Сименс Финанс".

Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:

Бизнес-центр "Волга Плаза" (ул. Красноармейская), 1, этаж 8

Тел.: (846) 205-76-76

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