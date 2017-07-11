"КОШЕЛЕВ-БАНК" получил самый высокий рейтинг кредитоспособности агентства "Эксперт РА"

Рейтинговое агентство Эксперт РА пересмотрело рейтинг кредитоспособности "КОШЕЛЕВ-БАНКА" по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBB. Он отражает основные показатели финансовой устойчивости банка. "КОШЕЛЕВ-БАНК" остался единственным из банков Самарского региона, обладающих рейтингом агентства "Эксперт РА".
"КОШЕЛЕВ-БАНК" входит в топ-100 эффективных российских банков и в топ-200 банков страны по активам-нетто. Рейтинг BB агентства "Эксперт РА" показывает эффективность выбранной "КОШЕЛЕВ-БАНКОМ" стратегии развития, а также позволит банку расширить зоны своей активности. Теперь банк сможет начать привлекать в депозиты средства и резервы страховых компаний, а также продолжить активное сотрудничество с АО "АИЖК" по программам рефинансирования и с АО "МСП Банк" по программам поддержки малого и среднего предпринимательства.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.