На пересечении Грозненской и Стромиловского шоссе будет устроена подводящая тепловая сеть

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который выполнит работы по устройству подводящей тепловой сети для котельной на пересечении ул. Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе Самары, завершится 27 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет выполнить земляные работы, устроить фундаменты и основания, наружные сети теплоснабжения, трубопроводы, пусконаладочные работы и благоустройство территории до 1 октября 2018 года. На это из городской казны выделят 188,9 млн рублей. Итоги подведут 4 августа.