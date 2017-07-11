Ветеран труда, который живет в сарае, отказывается получать паспорт

Представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области пытаются помочь пенсионеру Владимиру Ларину восстановить документы и улучшить жилищные условия.

Напомним, на прошедшей неделе в социальных сетях появилась информация о том, что в Кировском районе Самары уже 26 лет ветеран труда живет в сарае. По словам пенсионера, его избивают родственники, а власти не знают о его существовании. Что в итоге оказалось вымыслом, а что правдой — в щекотливой ситуации разбирался корреспондент Волга Ньюс.

"Двадцать шесть лет в сарае. Давайте все вместе поможем дедуле", — выдержка из поста одного из местных жителей в соцсети. Рассказ о нелегкой судьбе ветерана труда Владимира Ларина привел в ужас тысячи самарцев. К его "дому" начали съезжаться волонтеры, помогали кто чем может: продуктами, деньгами, утепляли сарай.

На месте также работала и съемочная группа Волга Ньюс. В интервью пенсионер вспоминал военные годы, рассказывал, как бился с фашистами и снимал с висельниц своих односельчан. Трогательная история о забытом всем герое могла бы стать темой федерального масштаба, однако, в ней оказалось очень много подводных камней.

"Владимира Ларина мы знаем давно, его регулярно навещают сотрудники социальной службы, мужчине неоднократно сообщали о том, что у него есть возможность устроиться в любой из двадцати двух пансионатов региона", — рассказывает Алла Рузанова, начальник отдела Самарского территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Представители ведомства со съемочной группой Волга Ньюс едут еще раз навестить пенсионера. За три дня его гараж заметно "похорошел": появилась железная дверь, отделочные работы практически завершены. Владимир Ларин, как всегда, встречает гостей с улыбкой на лице, удобно усаживается на стул посреди своего импровизированного двора и просит сообщить цель приезда.

"Владимир Петрович, мы в очередной раз хотим предложить вам отправиться в любой пансионат нашей области. Во всех учреждениях хорошие условия жизни и качественное медицинское обслуживание. Можем показать вам любой вариант", — предлагает Алла Рузанова.

Пенсионер в очередной раз отвечает отказом и объясняет, что хочет жить только в своем сарае и нигде больше. Он просит помощи в оформлении постройки, но этот вопрос оказывается не в компетенции сотрудников ведомства. После чего он замечает: "Вы просто приходите и интересуйтесь как у меня дела".

Работники социальной службы регулярно интересуются жизнью старика. Один из самых сложных вопросов, который никак не получается решить, - оформление документов. Причина, на удивление, не в бюрократических проволочках. Несколько лет назад Владимир Ларин решил "постареть" на 10 лет и начал выбрасывать свои паспорта. Было сделано три копии документа, причем, по его словам, последнюю он в 2013 году специально оставил в отделе полиции.

Еще один интересный факт — пенсионер подавал иск в суд с целью пересмотреть не только дату своего рождения, но также имя и отчество своей матери. Из Воронежской области, где родился ветеран труда, несколько раз приходили одни и те же ответы: "Владимир Петрович Ларин появился на свет в 1940 году, в 1930 людей с подобной фамилией, именем и отчеством зарегистрировано не было".

Причем изменить ход истории или восстановить справедливость герой решил только после выхода на пенсию. Во время работы на одном из крупных самарских предприятий Владимир Петрович был полностью согласен с тем, что родился в 1940 году.

Получается, что на момент начала Великой Отечественной войны Ларину был всего один год, от того его истории про "проткнутых" фашистов выглядят особенно странно.

"Если вам восстановят документы по имеющейся официальной информации, то есть с 1940 годом рождения, вы будете ими пользоваться?", — интересуется Ирина Сарычева, консультант министерства социально-демографической и семейной политики.

Владимир Ларин вновь отвечает отказом: "Мне надо 1930 год рождения, мне нужна правда".

Получить паспорт с желаемой датой у мужчины, возможно, не получится никогда. В инстанции Воронежской области уже в четвертый раз будет направлен запрос на выяснение точной даты рождения Ларина.

"Владимир Петрович, мы в очередной раз предлагаем поехать вам в пансионат, будем стараться помочь восстановить документы и обратимся к участковому с просьбой проследить за тем, чтобы вас не обижали подростки", — на прощание говорит Алла Рузанова.

Владимир Ларин обаятельно улыбается в ответ, благодарит за помощь и напоминает, что не согласится с официальной датой своего рождения.