В усадьбе Самариных прошел фестиваль театрализованных и обрядовых действ "Злат венец"

В Приволжье с 7 по 9 июля на территории усадьбы Самариных прошел II Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ "Злат венец".

В нем приняли участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в фольклорном жанре, а также самодеятельные театральные коллективы, передает корреспондент Волга Ньюс.

Фестиваль театрализованных и обрядовых действ в Приволжье традиционно совпадает с древними славянскими праздниками: днем Аграфены Купальницы, днем Ивана Купалы и христианским праздником святых Петра и Февронии — покровителей семейного счастья, любви и верности. И 8 июля, в субботу, на территории усадьбы на живописном берегу Волги плели венки из полевых трав и березовых гибких веток, пели старинные народные песни, гадали, прыгали через костер, а еще поздравляли новобрачных (не костюмированных, абсолютно реальных, прямо из ЗАГСа) и угощали всех вкуснющей ухой ("Уха из петуха, — сказал повар, — по старинному рецепту тибетских монахов"), словом, все смешалось в этот день в усадьбе Самариных.

В этом году на фестивале собрались более тридцати коллективов, и не только из Самарской области, но также из Саратовской, Нижегородской областей, из республик Марий Эл и Удмуртии. А началось все много лет назад, с этнографической экспедиции. Педагоги и дети школы искусств Приволжья отправились в село Давыдовка, где познакомились с народным коллективом "Волжанки".

Участники ансамбля собирали и исполняли аутентичные песни именно обрядового характера, звучавшие на свадьбах, вечорках…

"И вот тогда у нас зародилась идея расшифровать и записать эти песни, — рассказывает автор проекта "Злат венец" Марина Адиякова, — и начали мы с выпуска книги, которую назвали "Венец души Приволжской". После чего мы опять задумались: а почему бы наши обряды, старинные песни не показать другим коллективам, да и не только коллективам, а просто жителям сел. Так родилась идея фестиваля. В 2009 году был проведен первый районный фестиваль-конкурс".

Уже второй год подряд фестиваль имеет статус межрегионального. Основные его организаторы — школа искусств Приволжья, централизованная клубная система района, Агентство социокультурных технологий. Весомый вклад в организацию вносит администрация района. И восьмой год подряд в один из июльских дней усадьба Самариных оживает, наполняется песенным многоголосьем. С огромной охотой не только артисты, но и простые жители включаются в озорное, порой хулиганское исполнение частушек. Каждому такому неожиданному исполнителю — сушка, конфетка в подарок. А еще в тени берез — гадание на монетках, на ромашке. Можно свое желание записать на ленточке и привязать к дереву.

"Только утром надо прийти, ленточку снять", — объясняет хозяйка. "А во сколько же? Скажите точное время", — беспокоится гадальщица.

Что приятно, фестиваль не ограничивается только исполнением со сцены, для конкурсного жюри. Выступившие коллективы идут неспешно гулять по усадьбе, подходят к другим, знакомятся и вот уже заводят песню совместно, просто так, для себя, тут же собирая зрителей.

Вот и казачий коллектив "Ставр", подбоченясь, подходит к площадке "Гостевой двор" Красноармейского района.

"Мы — "красноармейцы", — смеются хозяюшки в ярких народных костюмах, — угощайтесь!". А на фестивале, надо сказать, каждый со своими пирогами, пирожками, картошечкой, сальцом. Выпил казак медовухи, закусил маленьким кусочком пирога, отложил в сторону. Оглядел всех, словно примерился, и сначала тихонько, потом погромче затянул: "Ой, то не вечер, то не вечер… Мне малым мало спалось…", подхватили тут же другие, подошел мужичок с гитарой, присоединился, еще один с гармонью…

Помимо обрядов и старинных песен, частью фестиваля стали, скажем так, интерактивные площадки, хотя для праздника, что проходит средь берез, на берегу Волги, слово "интерактив" звучит чужеродно. Но все же — на одной из площадок учат плести венки, уже приготовлены охапки полевых цветов, трав. На другой — рассказывают о целебных настоях, угощают чаями.

Приволжский ЗАГС, отдел "Семья" и ансамбль "Сударушки" организовали на "Златом венце" площадку "В гостях у Петра и Февронии". Вход через арку, увитую березовыми ветками, и гостей встречают молодожены, зарегистрировавшие свой брак именно в этот день. Прямо на траве — столики с хрустальными фужерами, шампанским, молодоженам читают напутствие, украшают головы венками. А на белоснежных уличных диванах сидят пожилые пары. Именно эта площадка заняла на фестивале первое место. А глава района лично поздравил новобрачных. Аплодировали в этот день и самой пожилой паре Приволжья — Леониду Борисовичу и Анне Тихоновне.

Часть фестиваля — ярмарка изделий "Город мастеров". А ближе к обеду — старинная русская забава — прыжки через купальский костер. Конечно, жаль, что не вечером, не столь эффектно, но желающих предостаточно. Причем прыгают не только дети, но и пожилые люди, прыгают бабушки и дедушки. По преданию, купальский огонь очищает от всех бед и невзгод.

А еще "Злат венец" — это уха. С раннего утра на волжском берегу уже пахнет дымком, начинают разводить костры, к десяти часам в них уже булькает варево. "Уха из петуха", — говорит хозяин Анатолий Михайлович. Не думайте, не поговорка. У нас в Обшаровке так и готовят, сначала кладут петуха, долго варят, и только потом уже — рыбу".

Стоящие рядом женщины поясняют — это старинный рецепт тибетских монахов. А еще для вкуса можно капустный рассол добавить. Откуда в Приволжье или Обшаровке тибетские монахи, осталось загадкой. Но уха действительно отменная. Около часа дня на самом берегу вдоль Волги устанавливается длинный, почти бесконечный стол, и все пробуют приволжскую уху, передают друг другу ложки, хлеб. Развеваются скатерти, развеваются платки, развешенные по усадьбе, а по реке плывут баржи и купальские девичьи венки. Кто-то все-таки решил испытать судьбу.