Новая экспертиза по делу Владимира Квачкова не нашла в его речи призыва к свержению власти

В Приволжском окружном военном суде огласили результаты дополнительной экспертизы по делу бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Напомним, его судят по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

В 2008 году он уже был осужден за организацию вооруженного мятежа, его приговорили к 13 годам лишения свободы, но потом срок уменьшили до 8 лет колонии строгого режима.

Ходят слухи, что как только Квачков решил подать документы на условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья, правоохранительные органы вновь стали уделять ему повышенное внимание, в результате чего появилось новое уголовное дело — в видеообращении, записанном Квачковым в больнице ГУФСИН и адресованном сторонникам, оставшимся на свободе, эксперты-лингвисты из Мордовии увидели призывы к террористической деятельности, в результате чего и было возбуждено уголовное дело.

Защита Квачкова провела собственную экспертизу, выводы которой были диаметрально противоположными.

Приволжский окружной военный суд в итоге получил две лингвистические экспертизы с разными результатами и был вынужден назначить дополнительное исследование, результатов которого ждали более полугода.

В итоге 10 июля была оглашена резолютивная часть.

"Никаких призывов к свержению власти или насильственным действиям в речи Квачкова обнаружено не было, — сообщил адвокат экс-полковника ГРУ Андрей Виканов. — Нам дали время ознакомиться с полным текстом заключения, после чего будет решаться дальнейшая судьба этого уголовного дела".

Откажется ли прокурор от обвинения или решится ли суд прекратить уголовное дело в отношении Квачкова, пока не ясно. Ближайшее заседание состоится уже на следующей неделе.