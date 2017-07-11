Новая экспертиза по делу Владимира Квачкова не нашла в его речи призыва к свержению власти

В Приволжском окружном военном суде огласили результаты дополнительной экспертизы по делу бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Напомним, его судят по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".
В 2008 году он уже был осужден за организацию вооруженного мятежа, его приговорили к 13 годам лишения свободы, но потом срок уменьшили до 8 лет колонии строгого режима.
Ходят слухи, что как только Квачков решил подать документы на условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья, правоохранительные органы вновь стали уделять ему повышенное внимание, в результате чего появилось новое уголовное дело — в видеообращении, записанном Квачковым в больнице ГУФСИН и адресованном сторонникам, оставшимся на свободе, эксперты-лингвисты из Мордовии увидели призывы к террористической деятельности, в результате чего и было возбуждено уголовное дело.
Защита Квачкова провела собственную экспертизу, выводы которой были диаметрально противоположными.
Приволжский окружной военный суд в итоге получил две лингвистические экспертизы с разными результатами и был вынужден назначить дополнительное исследование, результатов которого ждали более полугода.
В итоге 10 июля была оглашена резолютивная часть.
"Никаких призывов к свержению власти или насильственным действиям в речи Квачкова обнаружено не было, — сообщил адвокат экс-полковника ГРУ Андрей Виканов. — Нам дали время ознакомиться с полным текстом заключения, после чего будет решаться дальнейшая судьба этого уголовного дела".
Откажется ли прокурор от обвинения или решится ли суд прекратить уголовное дело в отношении Квачкова, пока не ясно. Ближайшее заседание состоится уже на следующей неделе.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.