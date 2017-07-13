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Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". 2017 год стал началом поэтапного перехода на онлайн-кассы. С 1 июля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных. Российским предпринимателям нужно учиться работать по-новому, когда все данные о расчетах с покупателями передаются в налоговую в режиме онлайн. Кого коснутся изменения, нужно ли менять старую кассу, как зарегистрировать и где обслуживать новую контрольно-кассовую технику (ККТ), можно ли предпринимателям снизить затраты — на эти и другие вопросы портала "Волга Ньюс" ответил коммерческий директор региона "Поволжье" АО ЮниКредит Банка Андрей Колесов.

Коммерческий директор региона "Поволжье" АО ЮниКредит Банка Андрей Колесов Коммерческий директор региона "Поволжье" АО ЮниКредит Банка Андрей Колесов

— Что изменилось для компаний-продавцов товаров и услуг с 1 июля 2017 года в связи с новыми правилами использования контрольно-кассовой техники, установленными в 54-ФЗ ст. 2 п. 2?

— С 1 июля 2017 года часть организаций и индивидуальных предпринимателей должна использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения. Ровно через год переход на онлайн-кассы практически завершится — их использование станет также обязательным для компаний и предпринимателей, оказывающих услуги населению и находящихся на ЕНВД, УСН и ПСН. В итоге изменения в законе коснутся всех, кто производит наличные денежные расчеты и/или расчеты с использованием электронных средств платежа.

— Зачем это нужно? Что даст переход на новую форму работы?

— Новые аппараты сделают рынок более прозрачным не только для государственных органов, но и для самих предпринимателей и собственников компаний. Предприниматель, имея доступ к данным по работе торговой точки, может оперативно анализировать показатели, работу сотрудников, принимать управленческие решения. Переход на онлайн-кассы должен упростить систему налогового учета в компаниях и их взаимоотношения с фискальными органами. Наличие инструмента передачи данных онлайн позволит сократить количество выездных проверок, автоматизировать процесс налоговых расчетов, а также упростить процесс регистрации касс. Также можно говорить о выравнивании конкурентных условий для всех налогоплательщиков. В итоге порядок применения касс делает бизнес более цивилизованным и технологичным.

— Какие новые требования предъявляются к контрольно-кассовой технике по 54-ФЗ? Потребуют ли они новых затрат от предпринимателей?

— Для соответствия новым требованиям торговая точка должна модернизировать имеющуюся кассу или быть оборудована ККТ нового образца, которое теперь включает не только привычные компьютер/планшет, фискальный регистратор, но и фискальный накопитель — устройство, которая сохраняет и в онлайн-режиме передает все зарегистрированные фискальные чеки в адрес оператора фискальных данных, обновленное программное обеспечение. Стоимость фискального накопителя составляет около 6 тысяч рублей (при условии, что существующую кассу можно модернизировать). Иначе придется приобрести новый аппарат, стоимость которого варьируется в зависимости от модели и в среднем составляет около 30 тысяч рублей.

Для онлайн-обмена информацией в торговой точке также потребуется установить оборудование доступа в Интернет. Предпринимателю необходимо заключить договор с оператором фискальных данных — организацией, которая осуществляет прием, хранение и передачу всех зарегистрированных чеков. Наконец, у предпринимателя должна быть электронная цифровая подпись, ККТ должна быть зарегистрирована в ФНС. Указанные расходы в совокупности составят еще около 8 тысяч рублей. Очевидно, что все эти финансовые и временные затраты ложатся на бизнес. При этом не следует забывать о тех преимуществах, которые эти изменения несут.

— Как предпринимателям получить сертификат на ККТ и заключить договор с оператором фискальных данных? Могут ли при этом возникнуть сложности и как их разрешить?

— Судя по опыту наших клиентов, успешно прошедших все этапы перехода на новый порядок работы контрольно-кассовой техники, все препятствия и сложности являются преодолимыми. Основной проблемой на текущий момент является оперативное получение ККТ и фискального накопителя. Но в данном случае организации и предприниматели, своевременно заказавшие оборудование, но вовремя его не получившие, не будут привлекаться к ответственности в соответствии с официальным письмом-разъяснением Минфина России.

— Можно ли предпринимателю минимизировать затраты по 54-ФЗ?

— ЮниКредит Банк одним из первых отреагировал на изменения в законодательстве. Мы накопили определенный опыт и практику экспертизы в данном вопросе, которым готовы делиться с клиентами.
В целях сокращения расходов предпринимателей при переходе на новый порядок взаимодействия в ФНС ЮниКредит Банк запустил акцию "Свободная касса". Мы предоставляем предпринимателям при открытии расчетного счета и подключении к одному из тарифных планов от уровня не ниже "Бизнес", бесплатный сертификат номиналом до 90 тысяч рублей, который дает возможность приобретения кассовой техники, отвечающей новым требованиям, а также сопутствующих услуг у наших партнеров. Сумма сертификата зависит от тарифного плана, который выбирает клиент. При этом стоимость обслуживания является стандартной.

Гид потребителя

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