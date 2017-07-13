Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику

3 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". 2017 год стал началом поэтапного перехода на онлайн-кассы. С 1 июля 2017 года вся контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных. Российским предпринимателям нужно учиться работать по-новому, когда все данные о расчетах с покупателями передаются в налоговую в режиме онлайн. Кого коснутся изменения, нужно ли менять старую кассу, как зарегистрировать и где обслуживать новую контрольно-кассовую технику (ККТ), можно ли предпринимателям снизить затраты — на эти и другие вопросы портала "Волга Ньюс" ответил коммерческий директор региона "Поволжье" АО ЮниКредит Банка Андрей Колесов.

— Что изменилось для компаний-продавцов товаров и услуг с 1 июля 2017 года в связи с новыми правилами использования контрольно-кассовой техники, установленными в 54-ФЗ ст. 2 п. 2?

— С 1 июля 2017 года часть организаций и индивидуальных предпринимателей должна использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения. Ровно через год переход на онлайн-кассы практически завершится — их использование станет также обязательным для компаний и предпринимателей, оказывающих услуги населению и находящихся на ЕНВД, УСН и ПСН. В итоге изменения в законе коснутся всех, кто производит наличные денежные расчеты и/или расчеты с использованием электронных средств платежа.

— Зачем это нужно? Что даст переход на новую форму работы?

— Новые аппараты сделают рынок более прозрачным не только для государственных органов, но и для самих предпринимателей и собственников компаний. Предприниматель, имея доступ к данным по работе торговой точки, может оперативно анализировать показатели, работу сотрудников, принимать управленческие решения. Переход на онлайн-кассы должен упростить систему налогового учета в компаниях и их взаимоотношения с фискальными органами. Наличие инструмента передачи данных онлайн позволит сократить количество выездных проверок, автоматизировать процесс налоговых расчетов, а также упростить процесс регистрации касс. Также можно говорить о выравнивании конкурентных условий для всех налогоплательщиков. В итоге порядок применения касс делает бизнес более цивилизованным и технологичным.

— Какие новые требования предъявляются к контрольно-кассовой технике по 54-ФЗ? Потребуют ли они новых затрат от предпринимателей?

— Для соответствия новым требованиям торговая точка должна модернизировать имеющуюся кассу или быть оборудована ККТ нового образца, которое теперь включает не только привычные компьютер/планшет, фискальный регистратор, но и фискальный накопитель — устройство, которая сохраняет и в онлайн-режиме передает все зарегистрированные фискальные чеки в адрес оператора фискальных данных, обновленное программное обеспечение. Стоимость фискального накопителя составляет около 6 тысяч рублей (при условии, что существующую кассу можно модернизировать). Иначе придется приобрести новый аппарат, стоимость которого варьируется в зависимости от модели и в среднем составляет около 30 тысяч рублей.

Для онлайн-обмена информацией в торговой точке также потребуется установить оборудование доступа в Интернет. Предпринимателю необходимо заключить договор с оператором фискальных данных — организацией, которая осуществляет прием, хранение и передачу всех зарегистрированных чеков. Наконец, у предпринимателя должна быть электронная цифровая подпись, ККТ должна быть зарегистрирована в ФНС. Указанные расходы в совокупности составят еще около 8 тысяч рублей. Очевидно, что все эти финансовые и временные затраты ложатся на бизнес. При этом не следует забывать о тех преимуществах, которые эти изменения несут.

— Как предпринимателям получить сертификат на ККТ и заключить договор с оператором фискальных данных? Могут ли при этом возникнуть сложности и как их разрешить?

— Судя по опыту наших клиентов, успешно прошедших все этапы перехода на новый порядок работы контрольно-кассовой техники, все препятствия и сложности являются преодолимыми. Основной проблемой на текущий момент является оперативное получение ККТ и фискального накопителя. Но в данном случае организации и предприниматели, своевременно заказавшие оборудование, но вовремя его не получившие, не будут привлекаться к ответственности в соответствии с официальным письмом-разъяснением Минфина России.

— Можно ли предпринимателю минимизировать затраты по 54-ФЗ?

— ЮниКредит Банк одним из первых отреагировал на изменения в законодательстве. Мы накопили определенный опыт и практику экспертизы в данном вопросе, которым готовы делиться с клиентами.

В целях сокращения расходов предпринимателей при переходе на новый порядок взаимодействия в ФНС ЮниКредит Банк запустил акцию "Свободная касса". Мы предоставляем предпринимателям при открытии расчетного счета и подключении к одному из тарифных планов от уровня не ниже "Бизнес", бесплатный сертификат номиналом до 90 тысяч рублей, который дает возможность приобретения кассовой техники, отвечающей новым требованиям, а также сопутствующих услуг у наших партнеров. Сумма сертификата зависит от тарифного плана, который выбирает клиент. При этом стоимость обслуживания является стандартной.