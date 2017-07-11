В Самаре на Ильинской площади проведут реконструкцию покрытия и откроют детскую площадку

В Самаре на Ильинской площади, которая находится в районе пересечения улиц Арцыбушевская и Красноармейская, вместо асфальта положат тротуарную плитку и установят детскую площадку, пишет sgpress.ru.
Сейчас на площади сняли асфальт, вместо которого положат тротуарную плитку. Работы проводит частный инвестор, который согласовал проект реновации площади с городской администрацией.
Помимо новой плитки, здесь появятся новые скамьи и урны, по десять штук. В центре, у скульптурной композиции посвященной самарским митрополитам Мануилу и Иоанну, установят два вазона. Перед забором, который отделяет территорию площади от заправки, посадят деревья.
Со стороны Одесского переулка, рядом с пересечением с ул. Буянова, обустроят детскую площадку.
Основные работы по реновации Ильинской площади инвестор планирует закончить в октябре 2017 года. Весной 2018 здесь завершат озеленение территории.
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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?