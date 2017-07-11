В Самаре на Ильинской площади проведут реконструкцию покрытия и откроют детскую площадку

В Самаре на Ильинской площади, которая находится в районе пересечения улиц Арцыбушевская и Красноармейская, вместо асфальта положат тротуарную плитку и установят детскую площадку, пишет sgpress.ru.

Сейчас на площади сняли асфальт, вместо которого положат тротуарную плитку. Работы проводит частный инвестор, который согласовал проект реновации площади с городской администрацией.

Помимо новой плитки, здесь появятся новые скамьи и урны, по десять штук. В центре, у скульптурной композиции посвященной самарским митрополитам Мануилу и Иоанну, установят два вазона. Перед забором, который отделяет территорию площади от заправки, посадят деревья.

Со стороны Одесского переулка, рядом с пересечением с ул. Буянова, обустроят детскую площадку.

Основные работы по реновации Ильинской площади инвестор планирует закончить в октябре 2017 года. Весной 2018 здесь завершат озеленение территории.