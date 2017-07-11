В пос. Алексеевка под Кинелем горело складское помещение

В понедельник, 10 июля, в 18:59 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в складском помещении на ул. Гагарина в пос. Алексеевка города Кинеля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. В его тушении участвовали 12 человек, которые использовали четыре единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 19:38.

Данных о пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.