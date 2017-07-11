16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До конца года в Самаре планируется обустроить порядка полутора тысяч дворов В Тольятти благоустраивают знаковые и социально значимые объекты В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Стать членом ОСМ в Тольятти можно до 20 июля Главой Красноармейского района стал Валерий Богучарский

Муниципалитеты Власть и политика

Стать членом ОСМ в Тольятти можно до 20 июля

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 291
Версия для печати

В Тольятти полным ходом идет формирование общественных советов микрорайонов. В пятницу, 7 июля, мэрия города объявила сбор заявок на участие в ОСМ.

Для этого необходимо заполнить одностраничную анкету и принести ее по одному из 13 адресов, указанных на сайте мэрии. Заявки от участников будут приниматься до 20 июля.

Напомним, к 1 августу в Автограде будет сформировано 85 общественных советов микрорайонов, 39 — в Автозаводском районе, 27 — в Центральном и 19 в Комсомольском.

Члены ОСМ будут взаимодействовать с администрацией района, участвовать в благоустройстве территории, контролировать качество ремонтов и коммунальных услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

Анатолий Илларионов 23 июня 2017 08:07 В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".

V B 16 июня 2017 07:27 В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.

Сергей Столяров 11 марта 2017 06:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 15:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Фото на сайте

Виктор Сазонов встретился с жителями Промышленного и Ленинского районов Самары

Виктор Сазонов встретился с жителями Промышленного и Ленинского районов Самары

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6