Стать членом ОСМ в Тольятти можно до 20 июля

В Тольятти полным ходом идет формирование общественных советов микрорайонов. В пятницу, 7 июля, мэрия города объявила сбор заявок на участие в ОСМ.
Для этого необходимо заполнить одностраничную анкету и принести ее по одному из 13 адресов, указанных на сайте мэрии. Заявки от участников будут приниматься до 20 июля.
Напомним, к 1 августу в Автограде будет сформировано 85 общественных советов микрорайонов, 39 — в Автозаводском районе, 27 — в Центральном и 19 в Комсомольском.
Члены ОСМ будут взаимодействовать с администрацией района, участвовать в благоустройстве территории, контролировать качество ремонтов и коммунальных услуг.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!