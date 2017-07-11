Стать членом ОСМ в Тольятти можно до 20 июля

В Тольятти полным ходом идет формирование общественных советов микрорайонов. В пятницу, 7 июля, мэрия города объявила сбор заявок на участие в ОСМ.

Для этого необходимо заполнить одностраничную анкету и принести ее по одному из 13 адресов, указанных на сайте мэрии. Заявки от участников будут приниматься до 20 июля.

Напомним, к 1 августу в Автограде будет сформировано 85 общественных советов микрорайонов, 39 — в Автозаводском районе, 27 — в Центральном и 19 в Комсомольском.

Члены ОСМ будут взаимодействовать с администрацией района, участвовать в благоустройстве территории, контролировать качество ремонтов и коммунальных услуг.