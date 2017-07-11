Представители четырех ОСМ убрали берег озера Гатное

7 июля прошел субботник на озере Гатное, которое считается одним из самых крупных водоемов Самары.

Представители сразу четырех общественных советов микрорайонов убрали пляж, где в жаркую погоду отдыхают жители поселков Озерное, Кирзавод и Водники.

Активисты выходят на уборку уже третий год — стараются не допустить, чтобы выброшенные бутылки, коробки и пакеты попали в озеро, а затем по течению — в Самарку и Волгу.

"Это сложившаяся традиция, но с созданием общественных советов микрорайонов стало проще: мы сплотились, и все больше людей присоединяются к уборке", — рассказывает управляющая микрорайоном "Куйбышевский Кряж" Ирина Гордеева.

"Озеро очень загрязнено. Мы традиционно убираем берег, чтобы сохранить этот памятник природы для наших внуков, чтобы он не погряз в куче мусора. Но нужно чистить и сам водоем, он зарос травой, камышом, осокой", — говорит жительница поселка Водники.

Представители ОСМ намерены добиваться установки специальных мусорных контейнеров на территории пляжа, чтобы сохранять природный памятник в чистоте.