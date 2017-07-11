Представители четырех ОСМ убрали берег озера Гатное

7 июля прошел субботник на озере Гатное, которое считается одним из самых крупных водоемов Самары.
Представители сразу четырех общественных советов микрорайонов убрали пляж, где в жаркую погоду отдыхают жители поселков Озерное, Кирзавод и Водники.
Активисты выходят на уборку уже третий год — стараются не допустить, чтобы выброшенные бутылки, коробки и пакеты попали в озеро, а затем по течению — в Самарку и Волгу.
"Это сложившаяся традиция, но с созданием общественных советов микрорайонов стало проще: мы сплотились, и все больше людей присоединяются к уборке", — рассказывает управляющая микрорайоном "Куйбышевский Кряж" Ирина Гордеева.
"Озеро очень загрязнено. Мы традиционно убираем берег, чтобы сохранить этот памятник природы для наших внуков, чтобы он не погряз в куче мусора. Но нужно чистить и сам водоем, он зарос травой, камышом, осокой", — говорит жительница поселка Водники.
Представители ОСМ намерены добиваться установки специальных мусорных контейнеров на территории пляжа, чтобы сохранять природный памятник в чистоте.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !