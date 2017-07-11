Общественные советы смогут защитить жителей от стихийной парковки

В Самаре жители микрорайона "Ленинский-17" вместе с ОСМ придумали защиту от стихийной парковки, сообщает официальный сайт городской думы.
Многочисленные жалобы жильцов дома № 12 по ул. Коммунистической поступали в общественный совет микрорайона. Автомобили, припаркованные прямо напротив двери подъезда, загораживали проход и мешали мамам с колясками.
Инициативная группа жителей вместе с управляющим микрорайоном Сергеем Лиманиным нашли решение проблемы: у входа в подъезд установили деревянные вазоны и высадили цветы.
"С появлением ОСМ активность жителей выросла. Они обращаются ко мне по многим вопросам, и, в основном, они касаются благоустройства. В первую очередь, решаем давние проблемы — например, с вывозом незаконных гаражей. Жильцам сейчас не нужно обращаться в различные инстанции, писать заявления, сидеть в очередях — они могут задать свой вопрос управляющему микрорайоном и рассчитывать на то, что все возможное будет сделано", — пояснил Сергей Лиманин.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?