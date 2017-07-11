Общественные советы смогут защитить жителей от стихийной парковки

В Самаре жители микрорайона "Ленинский-17" вместе с ОСМ придумали защиту от стихийной парковки, сообщает официальный сайт городской думы.

Многочисленные жалобы жильцов дома № 12 по ул. Коммунистической поступали в общественный совет микрорайона. Автомобили, припаркованные прямо напротив двери подъезда, загораживали проход и мешали мамам с колясками.

Инициативная группа жителей вместе с управляющим микрорайоном Сергеем Лиманиным нашли решение проблемы: у входа в подъезд установили деревянные вазоны и высадили цветы.

"С появлением ОСМ активность жителей выросла. Они обращаются ко мне по многим вопросам, и, в основном, они касаются благоустройства. В первую очередь, решаем давние проблемы — например, с вывозом незаконных гаражей. Жильцам сейчас не нужно обращаться в различные инстанции, писать заявления, сидеть в очередях — они могут задать свой вопрос управляющему микрорайоном и рассчитывать на то, что все возможное будет сделано", — пояснил Сергей Лиманин.