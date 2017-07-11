В Промышленном районе Самары по инициативе ОСМ отремонтировали объекты благоустройства

В понедельник, 10 июля, в Промышленном районе Самары по обращению представителей ОСМ "Рассвет-2" управляющая компания провела ремонтные работы на дворовой сценической площадке. К уборке и покраске подключились жители.

Сцена во дворе на Красных Коммунаров, 42 ремонтировалась больше десяти лет назад, как и лавочки для зрителей. Практически пришли в негодность и детские качели.

"Эта площадка является знаковой в нашем микрорайоне — здесь проходят всевозможные социально-культурные мероприятия: празднование Нового года, гуляния на Масленицу, торжественная встреча в День победы, "веселые старты" в День защиты детей и чаепитие в День соседей", — рассказывает управляющий микрорайоном "Рассвет-2" Татьяна Лещева.

"Хочется, чтобы посмотрев на активных людей, все остальные вышли и стали принимать какое-то участие. Почему нельзя выйти, подмести и покрасить?", — замечает жительница микрорайона Юлия Щур.

Жители надеются, что их примеру последуют и в других районах города. По их словам, работая сообща, трудности можно превратить в приятные хлопоты.