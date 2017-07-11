В Промышленном районе Самары по инициативе ОСМ отремонтировали объекты благоустройства

В понедельник, 10 июля, в Промышленном районе Самары по обращению представителей ОСМ "Рассвет-2" управляющая компания провела ремонтные работы на дворовой сценической площадке. К уборке и покраске подключились жители.
Сцена во дворе на Красных Коммунаров, 42 ремонтировалась больше десяти лет назад, как и лавочки для зрителей. Практически пришли в негодность и детские качели.
"Эта площадка является знаковой в нашем микрорайоне — здесь проходят всевозможные социально-культурные мероприятия: празднование Нового года, гуляния на Масленицу, торжественная встреча в День победы, "веселые старты" в День защиты детей и чаепитие в День соседей", — рассказывает управляющий микрорайоном "Рассвет-2" Татьяна Лещева.
"Хочется, чтобы посмотрев на активных людей, все остальные вышли и стали принимать какое-то участие. Почему нельзя выйти, подмести и покрасить?", — замечает жительница микрорайона Юлия Щур.
Жители надеются, что их примеру последуют и в других районах города. По их словам, работая сообща, трудности можно превратить в приятные хлопоты.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?