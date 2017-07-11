РСХБ учредил номинацию "Лучший сельскохозяйственный проект" премии "ОПОРЫ РОССИИ" "Бизнес-Успех"

Россельхозбанк стал учредителем номинации "Лучший сельскохозяйственный проект" в рамках Национальной премии "Бизнес-Успех", организаторами которой выступают Общероссийская общественная организация "ОПОРА РОССИИ", Общественная палата РФ и Агентство стратегических инициатив. Номинация "Лучший сельскохозяйственный проект" направлена на поддержку лучших проектов малых и средних предприятий в области АПК.
Региональные этапы премии проходят в ходе серии бизнес-форумов для представителей сегмента малого и среднего предпринимательства. На форумах представители банка также выступают в качестве спикеров в рамках дискуссионных сессий по приоритетным направлениям развития МСП и знакомят делегатов с предложениями РСХБ для предприятий сегмента малого и среднего предпринимательства.
В текущем году представители банка приняли участие в форуме для представителей МСП Приволжского федерального округа, который состоялся в г. Чебоксары. До конца года аналогичные деловые мероприятия пройдут в 7 городах России: Калининграде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Воронеже и Пятигорске.
"Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и обладает значительными компетенциями и опытом в данной сфере. В ходе региональных конференций специалисты банка ознакомят фермеров из всех федеральных округов с актуальными финансовыми программами, поделятся кейсами в организации успешных сельскохозяйственных проектов, ответят на все интересующие вопросы. Уверена, что участие банка в совместных мероприятиях с "ОПОРОЙ РОССИИ" будет содействовать дальнейшему развитию отечественного МСП, а также повышению его привлекательности для желающих начать свой бизнес", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.