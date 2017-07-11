Двух самарцев задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Промышленном районе Самары полицейские задержали двоих 27-летних местных жителей по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По версии правоохранителей, подозреваемые собирались сбыть в регионе более полукилограмма различных запрещенных веществ. В одежде одного из молодых людей полицейские нашли около 8 г амфетамина и синтетический наркотик. А в принадлежащей мужчине квартире изъяли еще почти 420 г амфетамина, 10 г марихуаны и более 120 г гашиша. Еще почти 30 г наркотиков полицейские нашли в машине подозреваемого.

У второго самарца обнаружили около 2 г синтетического наркотика и амфетамина.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.