Жительница Сызрани может понести уголовную ответственность за содержание наркопритона

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в организации и содержании наркопритона, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в свою квартиру на ул. Московской женщина систематически пускала наркоманов и разрешала им употреблять там запрещенные вещества.