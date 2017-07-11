Фестиваль народного творчества пенсионеров завершился гала-концертом в ДК Литвинова

В Самаре состоялся гала-концерт регионального фестиваля народного творчества пенсионеров "Радуга дружбы".
Организаторами мероприятия выступили представители регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России".
Все выступления на сцене самарского ДК им. Литвинова были яркими и сопровождались дружными аплодисментами многочисленных зрителей. Атмосферу праздника также создавали красочные национальные костюмы участников.
В этом году фестиваль "Радуга дружбы" прошел в первый раз, его инициатором стал депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Гала-концерту предшествовали конкурсы и финал.
Творческие состязания прошли в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске, Отрадном, Самары, а также в Нефтегорском, Алексеевском, Красноярском, Волжском и Исаклинском районах. В них приняло участие несколько сотен человек.
"Свои программы представили коллективы разных национальностей русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, немцы, киргизы. Все остались довольны, — рассказала заместитель председателя правления регионального отделения "Союза пенсионеров России" Людмила Конарева. — Зрители видят насколько многогранна культура нашей губернии. А также идет укрепление дружбы между народами. Мы будем продолжать начатое дело и в последующем".
В этом году чемпионом стал народный ансамбль "Светопольские зори" из пос. Светлое поле Красноярского района, второе место досталось народному коллективу хор русской песни из Чапаевска, а третье призовое место у чувашского фольклорного ансамбля "Хавас" из Самары.
По словам организаторов, были награждены и отдельные исполнители. Например, в номинации "танцевальная композиция" многих покорила юная участница Алина Стерликова исполнившая "Татарский танец". Именно с ее искрометного выступления и начался гала-концерт. Девочка танцует с раннего детства в нефтегорском татарском национальном центре "Дуслык", что в переводе означает "Дружба".
Вместе занимаются и представители старшего поколения Стерликовых. Затем на сцену вышли победители из Красноярского района. Они исполнили несколько песен и частушек. Их долго не хотели отпускать за кулисы.
"У нас разновозрастный коллектив и нам нравится участвовать в подобных мероприятиях, — рассказал концертмейстер Сергей Буланов. — Мы общаемся со зрителями и артистами, что помогает в творчестве. Песни — это жизнь. Мы много репетируем, чтобы не ударить в грязь лицом".
Участников и зрителей приветствовала управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева. Она пожелала собравшимся быть в строю долгие годы, а самодеятельным артистам радовать жителей региона интересными номерами.
"Такие фестивали помогают сплотиться народам, проживающим в Самарской области, — сказала она. — Мы также смогли убедиться насколько талантливы люди, живущие на нашей земле".
В завершении концерта все собравшиеся исполнили песню о России.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!