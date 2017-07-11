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Фестиваль народного творчества пенсионеров завершился гала-концертом в ДК Литвинова

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В Самаре состоялся гала-концерт регионального фестиваля народного творчества пенсионеров "Радуга дружбы".

Фестиваль народного творчества пенсионеров завершился гала-концертом в ДК Литвинова Фестиваль народного творчества пенсионеров завершился гала-концертом в ДК Литвинова
Фото: Дмитрий Бурлаков

Организаторами мероприятия выступили представители регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России".

Все выступления на сцене самарского ДК им. Литвинова  были яркими и сопровождались дружными аплодисментами многочисленных зрителей. Атмосферу праздника также создавали красочные национальные костюмы участников.

В этом году фестиваль  "Радуга дружбы" прошел в первый раз, его инициатором стал депутат Самарской губернской думы Виктор  Воропаев. Гала-концерту предшествовали конкурсы и финал.

Творческие состязания прошли в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске, Отрадном, Самары, а также в Нефтегорском, Алексеевском, Красноярском, Волжском и Исаклинском районах. В них  приняло участие несколько сотен человек.

"Свои программы представили коллективы разных национальностей русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, немцы, киргизы. Все  остались довольны, — рассказала заместитель председателя правления регионального отделения "Союза пенсионеров России" Людмила Конарева. — Зрители видят насколько  многогранна культура нашей губернии. А также идет укрепление дружбы между народами. Мы будем продолжать начатое дело и в последующем".

В этом году чемпионом стал народный ансамбль "Светопольские зори" из пос. Светлое поле  Красноярского района, второе место досталось народному  коллективу хор русской песни из Чапаевска, а третье призовое место у  чувашского фольклорного ансамбля "Хавас" из Самары.

По словам организаторов, были награждены и отдельные исполнители. Например, в номинации "танцевальная композиция" многих покорила юная участница Алина Стерликова исполнившая "Татарский танец". Именно с ее искрометного выступления  и начался гала-концерт. Девочка танцует с раннего детства в нефтегорском татарском национальном центре "Дуслык", что в переводе  означает "Дружба".

Вместе занимаются и представители старшего поколения Стерликовых. Затем на сцену вышли победители из Красноярского района. Они исполнили несколько песен и частушек. Их долго не хотели отпускать за кулисы.

"У нас разновозрастный коллектив и нам нравится участвовать в подобных мероприятиях, — рассказал концертмейстер Сергей Буланов. — Мы общаемся со зрителями и артистами, что помогает в творчестве. Песни —  это жизнь. Мы много репетируем, чтобы не ударить в грязь лицом".

Участников и зрителей приветствовала управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева. Она пожелала собравшимся быть в строю долгие годы, а самодеятельным артистам радовать жителей региона интересными номерами.

"Такие фестивали помогают сплотиться народам, проживающим в Самарской области, — сказала она. — Мы также смогли убедиться насколько талантливы люди, живущие на нашей земле".

В завершении концерта все собравшиеся исполнили песню о России.

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