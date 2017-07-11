Пропавшая девушка, матери которой пришли угрозы, нашлась у друзей

В Самарской области правоохранители разыскали пропавшую Екатерину Уварову — юриста пансионата из Большой Глушицы, сообщает ProGorodSamara.ru со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следственного ведомства, пропавшая находится у своих знакомых, с ней все в порядке.

Напомним, девушка, имеющая несовершеннолетнюю дочь, ушла из дома в конце июня и перестала выходить на связь. Позже ее матери пришло СМС со словами: "свою дочь вы больше не увидите".