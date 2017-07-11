Самарский гребец Юрий Солодянников завоевал 13 наград на Всемирных ветеранских играх

Из Новой Зеландии со Всемирных ветеранских игр самарский гребец Юрий Солодянников привез шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Он участвовал в соревнованиях по гребле на лодках Waka Ama, в марафоне и спринтерских гонках на спортивных байдарках и лодках "Дракон".
Юрий Солодянников занял первые места на байдарке-одиночке на дистанции 200 м, байдарке-двойке (марафон и 500 м спринт), лодке "Дракон" (Д22) на 500 и 200 м в категории Mixed (50+), лодке "Дракон" (Д12) (500 м, категория Mixed 60+).
Ранее Солодянников в 2009 году (WMG, Сидней, Австралия) получил три золотых медали по гребле на байдарках (К4 Mixed на 200,500 и 1000 м), а в 2013-м (WMG, Турин, Италия) - на марафоне (К2 Mixed 60+).
Отлично выступил в Окленде и другой спортсмен из Самары — Василий Берендяев (три золотых и одна серебряная медаль).
Напомним, что легкоатлеты Самарской области завоевали на World Masters Games 12 медалей: шесть золотых и шесть серебряных, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.