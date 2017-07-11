Самарский гребец Юрий Солодянников завоевал 13 наград на Всемирных ветеранских играх

Из Новой Зеландии со Всемирных ветеранских игр самарский гребец Юрий Солодянников привез шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Он участвовал в соревнованиях по гребле на лодках Waka Ama, в марафоне и спринтерских гонках на спортивных байдарках и лодках "Дракон".

Юрий Солодянников занял первые места на байдарке-одиночке на дистанции 200 м, байдарке-двойке (марафон и 500 м спринт), лодке "Дракон" (Д22) на 500 и 200 м в категории Mixed (50+), лодке "Дракон" (Д12) (500 м, категория Mixed 60+).

Ранее Солодянников в 2009 году (WMG, Сидней, Австралия) получил три золотых медали по гребле на байдарках (К4 Mixed на 200,500 и 1000 м), а в 2013-м (WMG, Турин, Италия) - на марафоне (К2 Mixed 60+).

Отлично выступил в Окленде и другой спортсмен из Самары — Василий Берендяев (три золотых и одна серебряная медаль).

Напомним, что легкоатлеты Самарской области завоевали на World Masters Games 12 медалей: шесть золотых и шесть серебряных, сообщает министерство спорта Самарской области.