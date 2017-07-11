Боксеры школы "Ринг" завоевали медали чемпионата ПФО

В Тольятти, в спорткомплексе "Акробат" с 3 по 8 июля проходил чемпионат ПФО по боксу среди мужчин — "Мемориал Мастеров спорта СССР — братьев Герасимовых". В соревнованиях приняли участие 86 сильнейших боксеров из 15 регионов России.

Спортсмены школы бокса олимпийского резерва "Ринг" (ГАУ "СШОР № 4 "Ринг") завоевали четыре медали.

Золотую медаль выиграл Ахмед Валиев (в/к 49 кг, тренеры В. В. Макаров, Е.Н. Подрезов), серебренную медаль — Александр Ельцов (в/к 69 кг, тренеры С. Г. Кулумбегов, А.А. Маменков), три бронзовых награды получили Василий Дубков (в/к 64 кг, тренеры С. Н. Елькин, Н.А. Елькин), Владимир Маркелов (в/к 91 кг, тренеры С. А. Ефременко, В.А. Ланцов), Виталий Асатуров (в/к +91 кг, тренер В. В. Макаров, Е.Н. Подрезов).

Чемпионы соревнований получили путевки на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Грозном (Чеченская республика), сообщает министерство спорта Самарской области.