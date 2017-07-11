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Единоборства Спорт

Сызранская тхэквондистка Анастасия Шабалкина стала бронзовым призером первенства России

БЕЛГОРОД. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Белгороде с 1 по 6 июля проходило первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 12-14 лет.

По итогам соревнований в весовой категории 37 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка ГАУ "СШОР №2" (Сызрань) Анастасия Шабалкина (тренер А.М.Аскеров), сообщает министерство спорта Самарской области.

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