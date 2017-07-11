Сызранская тхэквондистка Анастасия Шабалкина стала бронзовым призером первенства России

В Белгороде с 1 по 6 июля проходило первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 12-14 лет.
По итогам соревнований в весовой категории 37 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка ГАУ "СШОР №2" (Сызрань) Анастасия Шабалкина (тренер А.М.Аскеров), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?