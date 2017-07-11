Сызранская тхэквондистка Анастасия Шабалкина стала бронзовым призером первенства России

В Белгороде с 1 по 6 июля проходило первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 12-14 лет.

По итогам соревнований в весовой категории 37 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка ГАУ "СШОР №2" (Сызрань) Анастасия Шабалкина (тренер А.М.Аскеров), сообщает министерство спорта Самарской области.