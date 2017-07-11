Самарский гребец Максим Телицын завоевал "серебро" этапа Кубка мира

В швейцарском Люцерне состоялся третий этап Кубка мира по академической гребле. В регате участвовало около 700 спортсменов из 54 стран мира. В составе сборной России серебряную награду выиграл самарец Максим Телицын.
Российская мужская четверка без рулевого легкого веса (Максим Телицын, Александр Богдашин, Алексей Викулин и Александр Чаукин) финишировала второй, преодолев дистанцию в 2 км за 05:54.510 секунды. Победу одержали итальянцы (05:53.840 секунды), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!