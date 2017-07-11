Самарский гребец Максим Телицын завоевал "серебро" этапа Кубка мира

В швейцарском Люцерне состоялся третий этап Кубка мира по академической гребле. В регате участвовало около 700 спортсменов из 54 стран мира. В составе сборной России серебряную награду выиграл самарец Максим Телицын.

Российская мужская четверка без рулевого легкого веса (Максим Телицын, Александр Богдашин, Алексей Викулин и Александр Чаукин) финишировала второй, преодолев дистанцию в 2 км за 05:54.510 секунды. Победу одержали итальянцы (05:53.840 секунды), сообщает министерство спорта Самарской области.