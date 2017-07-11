ДТП с тремя погибшими в Исаклинском районе могло произойти из-за выезда автомобилистки на встречную полосу

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, управлявшая Mitsubishi Lancer 54-летняя женщина на 1157 км трассы М-5 в Исаклинском районе не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio, а также следовавшим за ним грузовиком Iveco, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате аварии, произошедшей 11 июля, около 9:00, погибла водитель Mitsubishi и пассажирка той же машины — 82-летняя женщина. По данным оперативных служб, пожилая женщина являлась матерью автомобилистки. Также умер 33-летний водитель Kia и пострадали три его пассажира: женщина и двое детей — мальчики, одному из которых, предположительно, около 16 лет, а второму около 11. По факту ДТП ведется проверка.