ДТП с тремя погибшими в Исаклинском районе могло произойти из-за выезда автомобилистки на встречную полосу

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, управлявшая Mitsubishi Lancer 54-летняя женщина на 1157 км трассы М-5 в Исаклинском районе не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio, а также следовавшим за ним грузовиком Iveco, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
В результате аварии, произошедшей 11 июля, около 9:00, погибла водитель Mitsubishi и пассажирка той же машины — 82-летняя женщина. По данным оперативных служб, пожилая женщина являлась матерью автомобилистки. Также умер 33-летний водитель Kia и пострадали три его пассажира: женщина и двое детей — мальчики, одному из которых, предположительно, около 16 лет, а второму около 11.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.