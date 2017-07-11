На трассе М-5 у с. Печерское водитель легковушки сбил торговавших клубникой детей, один из них погиб

Во вторник, 11 июля, по предварительным данным, около 15:20, на 923 км трассы М-5 в Сызранском районе водитель легкового автомобиля, предположительно Lada Kalina, сбил торговавших клубникой детей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате аварии девятилетний мальчик скончался, а 11-летнюю девочку доставили на "скорой" в Сызранскую больницу. Легковушка задела еще и 68-летнего мужчину, его также доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.