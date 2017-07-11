На трассе М-5 у с. Печерское водитель легковушки сбил торговавших клубникой детей, один из них погиб

Во вторник, 11 июля, по предварительным данным, около 15:20, на 923 км трассы М-5 в Сызранском районе водитель легкового автомобиля, предположительно Lada Kalina, сбил торговавших клубникой детей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате аварии девятилетний мальчик скончался, а 11-летнюю девочку доставили на "скорой" в Сызранскую больницу. Легковушка задела еще и 68-летнего мужчину, его также доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.