"Матч ТВ" снимает передачу о Самаре в рамках проекта "Россия футбольная"

Известный телеведущий Сергей Белоголовцев и съемочная группа телеканала "Матч ТВ" сняли передачу о достопримечательностях Самары и подготовке областной столицы к мундиалю, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект "Россия футбольная" рассказывает болельщикам всего мира насколько удобным и комфортным будет их пребывание в городах-организаторах ЧМ-2018 в России, а также о главных туристических достопримечательностях и спортивных объектах. Главный акцент в программе сделан на футбол, тем более сам телеведущий Сергей Белоголовцев является послом ЧМ-2018.

Творческая группа "Матч ТВ" в Самаре посетила строящийся стадион "Самара — Арена", стадион "Металлург" и тренировочную базу ФК "Крылья Советов". Особенно впечатлила гостей самарская набережная, вдоль которой они прокатились на катере, а также музей "Самара космическая".

Сергей Белоголовцев и съемочная группа "Матч ТВ" пообщались с главой города Олегом Фурсовым, главным тренером ФК "Крылья Советов" Андреем Тихоновым, заслуженным ветераном футбольного клуба Валерьяном Панфиловым, защитником ФК "Крылья Советов" Георгием Зотовым, записали интервью с самарским послом ЧМ-2018, олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым и знатоком истории Самары, известным самарским журналистом, директором телеканала "Самара ГИС" Андреем Волковым.

Программа "Россия футбольная", посвященная Самаре выйдет в эфир ближе к осени. Съемочная группа "Матч ТВ" увезла с собой массу впечатлений и частицу мастерства самарских кондитеров — футбольный торт, изготовленный на самарском "Булочно-кондитерском комбинате".