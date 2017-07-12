Экскурсия "Литературная Самара" пройдет 13 июля

Литературный музей 13 июля в 18.30 организует экскурсию "Литературная Самара" .
Многие поэты и писатели любили путешествовать по Самаре. Они оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, посвященные городу.
Соотнося произведения с реальным обликом мест, в них изображенных, или с улицами и домами, где они написаны, можно увидеть, как в литературе находят отражение историческое время и местность, давшая писателю впечатления для его творчества.
Экскурсия пройдет в историческом центре города от Литературного музея до Хлебной площади.
Билет стоит 250 рублей.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((