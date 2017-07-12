Экскурсия "Литературная Самара" пройдет 13 июля

Литературный музей 13 июля в 18.30 организует экскурсию "Литературная Самара" .

Многие поэты и писатели любили путешествовать по Самаре. Они оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, посвященные городу.

Соотнося произведения с реальным обликом мест, в них изображенных, или с улицами и домами, где они написаны, можно увидеть, как в литературе находят отражение историческое время и местность, давшая писателю впечатления для его творчества.

Экскурсия пройдет в историческом центре города от Литературного музея до Хлебной площади.

Билет стоит 250 рублей.