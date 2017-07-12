В Самаре прошел ежегодный фестиваль k-pop культуры

8 июля в Самаре прошел DragonFly — ежегодный фестиваль k-pop культуры. Фестивалю уже три года, но в этот раз он впервые проходил в НК "Звезда".

С утра, еще до того как гостей стали запускать, рядом с входом стали собираться кей-поперы города. Чтобы попасть в клуб, нужно было отстоять очередь.

Основную часть программы фестиваля составляли выступления с cover dance. Были и вокальные номера — все песни исполнялись на корейском языке.

Организаторы также провели street fashion дефиле. В этом году появилась такая номинация, как Idol defile" — косплей на любимую корейскую звезду.

Появились новые онлайн-номинации Dorama MV и Cover dance online. Первая — фанатские видеоролики по дорамам (корейские сериалы) и вторая — танцевальные клипы, которые сделали сами участники.

Обязательной программой DragonFly является dance battle. Самое интересное в батле — это второй тур. Участникам даются на выбор несколько категорий, под которыми спрятаны рандомные танцы. Попадались песни, под которые вместе с участниками танцевали и все зрители.

Во время перерывов можно было подняться на второй этаж клуба и пройтись по традиционной ярмарке, где были представлены плакаты, значки, карточки и множество другой k-pop атрибутики.

После основной программы организаторы устроили массовый just dance. На большом экране включалось видео, и участники должны были повторять танцы.