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В Самаре прошел ежегодный фестиваль k-pop культуры

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 июля в Самаре прошел DragonFly — ежегодный фестиваль k-pop культуры. Фестивалю уже три года, но в этот раз он впервые проходил в НК "Звезда".

Фото: автора

K-pop (от Korean pop) — поп-культура Южной Кореи. Увлечение корейской музыкой переросло в субкультуру, которая распространяет во многих странах. Среди "кей-поперов" есть "каверденсеры" — те, кто делает cover`ы на танцы корейских групп.

С утра, еще до того как гостей стали запускать, рядом с входом стали собираться кей-поперы города. Чтобы попасть в клуб, нужно было отстоять очередь.

Основную часть программы фестиваля составляли выступления с cover dance. Были и вокальные номера — все песни исполнялись на корейском языке.

Организаторы также провели street fashion дефиле. В этом году появилась такая номинация, как Idol defile" — косплей на любимую корейскую звезду.

Появились новые онлайн-номинации Dorama MV и Cover dance online. Первая — фанатские видеоролики по дорамам (корейские сериалы) и вторая — танцевальные клипы, которые сделали сами участники.

Обязательной программой DragonFly является dance battle. Самое интересное в батле — это второй тур. Участникам даются на выбор несколько категорий, под которыми спрятаны рандомные танцы. Попадались песни, под которые вместе с участниками танцевали и все зрители.

Во время перерывов можно было подняться на второй этаж клуба и пройтись по традиционной ярмарке, где были представлены плакаты, значки, карточки и множество другой k-pop атрибутики.

После основной программы организаторы устроили массовый just dance. На большом экране включалось видео, и участники должны были повторять танцы.

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