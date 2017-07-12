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Экология Общество

Уровень воды в Жигулевском море вплотную приблизился к критической отметке

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июля, Приволжское УГМС опубликовало данные об уровне воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Согласно представленным данным после обильных ливней по всей Средней Волге и в Центральном Черноземье вторая волна половодья может оказаться сильнее, чем та, что была в мае этого года.

Фото: Архив «ВН»

Так, судя по графикам, по данным на 12 июля в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти нынешний  уровень воды вплотную приблизился к критической отметке в 53,5 м, не дотянув до него всего каких-то 10 см. Это почти на метр больше, чем годом ранее. В районе Самары уровень воды за двое суток вырос примерно на 30 см.

Также стало известно, что в связи с дождевым паводком Росводресурсы установили новые режимы работы для ряда ГЭС. На гидроузлах каскада Верхневолжских ГЭС продолжается холостой сброс воды. Через водосливную плотину Угличского гидроузла проходит 230 м3 воды в секунду. Водосливная плотина Рыбинского гидроузла пропускает 1450 м3/с. Все это, как мы видим, не особо помогает, и тысячи кубометров воды спускаются вниз по течению, и на Чебоксарской и Жигулевской ГЭС уровень воды уже подошел к предельным отметкам.

Величина холостого сброса через Жигулевский гидроузел за 9 июля составила 3894 м3/с, общий среднесуточный расход (расход через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) — 12 906 м3/с, отметка уровня воды верхнего бьефа на 8:00 у плотины гидроузла 10 июля — 53,26 м, нижнего бьефа у здания ГЭС – 31,25 м.

"Такой уровень пропуска воды не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению", — сообщает пресс-служба Жигулевской ГЭС.

Подобную ситуацию специалисты наблюдали в 1994 году. Тогда приточность снизилась лишь в конце августа, что позволило полностью прекратить холостые сбросы через водосливную плотину только 5 сентября.

"По прогнозам Росгидромета, в июле 2017 года уровень приточности превышает норму в более чем в два раза, так что серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф Жигулевской ГЭС в ближайшее время не будет. Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно. Непрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки, персонал оперативно реагирует на изменение ситуации", — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

В Русгидро также сообщают, что дождевые паводки в этом году формируются в результате прохождения локальных ливневых фронтов. Это совершенно непредсказуемое явление может произойти на любой территории и повторяться несколько раз в год. От дождевых паводков страдают практически все регионы России: Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, Европейская часть. До создания системы водохранилищ и строительства высоких гранитных набережных на Москва-реке в столице часто случались летние ливневые паводки. Так, в конце июня 1924 г. в результате сильнейшего ливня под водой оказались центральные районы города, примыкающие к набережным Москва-реки и Яузы, а некоторые улицы, в частности Неглинная, стали "судоходными".

По состоянию на 8 часов утра 12 июля зафиксированы следующие уровни:

в/п "Зольное" 31.13 м, прибыло +32 см;
в/п "Самара" 30.01 м, прибыло +17 см.

Температура воды 18,4 °C.

Гид потребителя

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Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((

Andrei-Sergeevich Iscrin 18 мая 2017 07:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 13:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

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Владимир Федорович Г 09 февраля 2017 19:01 В Самарской области подвели итоги работы лесного хозяйства за 2016 год

Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !

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