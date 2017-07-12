Уровень воды в Жигулевском море вплотную приблизился к критической отметке

В среду, 12 июля, Приволжское УГМС опубликовало данные об уровне воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Согласно представленным данным после обильных ливней по всей Средней Волге и в Центральном Черноземье вторая волна половодья может оказаться сильнее, чем та, что была в мае этого года.

Так, судя по графикам, по данным на 12 июля в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти нынешний уровень воды вплотную приблизился к критической отметке в 53,5 м, не дотянув до него всего каких-то 10 см. Это почти на метр больше, чем годом ранее. В районе Самары уровень воды за двое суток вырос примерно на 30 см.

Также стало известно, что в связи с дождевым паводком Росводресурсы установили новые режимы работы для ряда ГЭС. На гидроузлах каскада Верхневолжских ГЭС продолжается холостой сброс воды. Через водосливную плотину Угличского гидроузла проходит 230 м3 воды в секунду. Водосливная плотина Рыбинского гидроузла пропускает 1450 м3/с. Все это, как мы видим, не особо помогает, и тысячи кубометров воды спускаются вниз по течению, и на Чебоксарской и Жигулевской ГЭС уровень воды уже подошел к предельным отметкам.

Величина холостого сброса через Жигулевский гидроузел за 9 июля составила 3894 м3/с, общий среднесуточный расход (расход через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) — 12 906 м3/с, отметка уровня воды верхнего бьефа на 8:00 у плотины гидроузла 10 июля — 53,26 м, нижнего бьефа у здания ГЭС – 31,25 м.

"Такой уровень пропуска воды не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению", — сообщает пресс-служба Жигулевской ГЭС.

Подобную ситуацию специалисты наблюдали в 1994 году. Тогда приточность снизилась лишь в конце августа, что позволило полностью прекратить холостые сбросы через водосливную плотину только 5 сентября.

"По прогнозам Росгидромета, в июле 2017 года уровень приточности превышает норму в более чем в два раза, так что серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф Жигулевской ГЭС в ближайшее время не будет. Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно. Непрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки, персонал оперативно реагирует на изменение ситуации", — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

В Русгидро также сообщают, что дождевые паводки в этом году формируются в результате прохождения локальных ливневых фронтов. Это совершенно непредсказуемое явление может произойти на любой территории и повторяться несколько раз в год. От дождевых паводков страдают практически все регионы России: Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, Европейская часть. До создания системы водохранилищ и строительства высоких гранитных набережных на Москва-реке в столице часто случались летние ливневые паводки. Так, в конце июня 1924 г. в результате сильнейшего ливня под водой оказались центральные районы города, примыкающие к набережным Москва-реки и Яузы, а некоторые улицы, в частности Неглинная, стали "судоходными".

По состоянию на 8 часов утра 12 июля зафиксированы следующие уровни:

в/п "Зольное" 31.13 м, прибыло +32 см;

в/п "Самара" 30.01 м, прибыло +17 см.

Температура воды 18,4 °C.