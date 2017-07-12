В Самаре начался ремонт арт-объекта "Сердце города", который находится около здания МФЦ у пересечения Московского шоссе и Киевской, пишет bigvill.ru.
На данном этапе с павильона счищают старую краску, а доделают его к ЧМ-2018. Локация останется прежней. Объект будет обладать только декоративными функциями. "Сердечная" часть останется красной, что будет внутри — пока секрет.
Проект павильона "Сердце города" был разработан молодыми дизайнерами и архитекторами Самары под руководством Дмитрия Храмова летом 2010 года. Авторы проекта — "Архгруппа "Пульс". Установила объект компания "Самара-Центр" в 2011 г. в честь дня города. Несколько лет павильон стоит заброшенный.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?