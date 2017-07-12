В Самаре начался ремонт арт-объекта "Сердце города", который находится около здания МФЦ у пересечения Московского шоссе и Киевской, пишет bigvill.ru.

На данном этапе с павильона счищают старую краску, а доделают его к ЧМ-2018. Локация останется прежней. Объект будет обладать только декоративными функциями. "Сердечная" часть останется красной, что будет внутри — пока секрет.

Проект павильона "Сердце города" был разработан молодыми дизайнерами и архитекторами Самары под руководством Дмитрия Храмова летом 2010 года. Авторы проекта — "Архгруппа "Пульс". Установила объект компания "Самара-Центр" в 2011 г. в честь дня города. Несколько лет павильон стоит заброшенный.