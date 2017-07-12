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ДТП Происшествия

Заведено уголовное дело на водителя, насмерть сбившего мальчика у с. Печерское

СЫЗРАНЬ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего торгующих ягодами людей на трассе М-5 в Самарской области, из-за чего один ребенок погиб, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 11 июля, на трассе недалеко от с. Печерское в Сызранском районе. По предварительным данным, девятилетний мальчик, 12-летняя девочка и 68-летний мужчина находились на обочине дороги, где торговали ягодами.

По версии следствия, водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на обочину и сбил людей.

Как сообщили в полиции, в результате аварии девятилетний мальчик от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Его сестра была госпитализирована, осмотрена медиками и отпущена домой. Пожилой мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

"В отношении 64-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, жителя Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

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