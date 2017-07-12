Заведено уголовное дело на водителя, насмерть сбившего мальчика у с. Печерское

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего торгующих ягодами людей на трассе М-5 в Самарской области, из-за чего один ребенок погиб, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ДТП произошло во вторник, 11 июля, на трассе недалеко от с. Печерское в Сызранском районе. По предварительным данным, девятилетний мальчик, 12-летняя девочка и 68-летний мужчина находились на обочине дороги, где торговали ягодами.
По версии следствия, водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на обочину и сбил людей.
Как сообщили в полиции, в результате аварии девятилетний мальчик от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Его сестра была госпитализирована, осмотрена медиками и отпущена домой. Пожилой мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
"В отношении 64-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, жителя Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.