В среду, 12 июля, около Самары ожидается резкое повышение уровня воды в Волге на 1 — 1,5 метра.

Уровень воды в Волге около Самары за день повысится на 1-1,5 метра

Как сообщает мэрия города, причиной станет сброс воды Жигулевской ГЭС.

"Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует всем гражданам быть особенно внимательными при нахождении вблизи береговой зоны, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра", — говорится в сообщении.

Напомним, уровень воды в Жигулевском море вплотную приблизился к критической отметке. По данным на 12 июля в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти нынешний уровень воды вплотную приблизился к критической отметке в 53,5 м, не дотянув до него всего каких-то 10 см. В районе Самары уровень воды за двое суток вырос примерно на 30 см.