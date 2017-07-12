В больнице Пирогова нашли "мертвые души"

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в Самарской городской больнице № 1 им. Пирогова.

Как рассказали в администрации больницы, в ходе внутренней аудиторской проверки в медучреждении обнаружили "мертвые души". Это сотрудники из числа немедицинского персонала, которые числись в штате больницы, получали зарплату, но реально не работали. Таких сотрудников было более 10. В больнице они появились в 2015 году и работали вплоть до мая 2017 года.

На заработную плату им ушло около 3,5 млн рублей.

Напомним, что в конце апреля уволили главного врача больницы Валерия Кириллова.

По данным источника в правоохранительных органах, хотя дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, одним из подозреваемых является Кириллов. Впрочем, официально обвинение пока никому не предъявлено.