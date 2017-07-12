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Туризм Общество

Тольяттинский проект "Уникальная глубинка" отправит Largus к Азовскому морю

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авторы регионального краеведческого проекта готовятся к третьему автопробегу в этом сезоне. На этот раз ребята отправляются на юг нашей страны.

Фото: Федор Быстров

Авторы "Уникальной глубинки" решили расширить географию проекта. Напомним, что с начала года ребята провели два автопробега. Весной они отправились в Санкт-Петербург и обратно, преодолев в общей сложности более пяти тысяч километров. Во время автопробега авторы проекта побывали в Северной Пальмире (где принимали участие в медиафоруме ОНФ), Нижнем Новгороде, Валдае, Лужно, Лычково  и других городах российской глубинки.

Второй автопробег в западном направлении России "Уникальная глубинка" совершила по маршруту Тольятти — Москва — Тольятти. На этот раз маршрут автопробега лежал через Владимирскую область, Чувашию, Ульяновскую область и Мордовию.

Отметим, что в своих экспедициях тольяттинцы стараются использовать автомобили "АвтоВАЗа". Таким образом за несколько лет авторы проекта протестировали практически все новинки Lada — от навороченной внедорожной версии Lada 4×4 до флагмана модельной линейки автозавода Lada Vesta с AMT.  На Азовское море ребята отправляются на черном Lada Largus Cross. В течении пяти дней участникам предстоит преодолеть свыше трех тысяч километров. Автопробег пройдет по маршруту Тольятти — Саратов — Волгоград — Камышин — Новочеркасск — Ростов-на-Дону — Азов — Тольятти.Ежедневно ход автопробега будет освещаться в прямом эфире радио "Голос Тольятти" и на канале "Уникальной глубинки" в социальной сети Facebook.

По словам организатора автопробега, Федора Быстрова, участники хотят оценить состояние автодорог в южном направлении и комфортность отдыха на Азовском море. "Многие сторонники отдыха в России стремятся в Крым и на Черное море, — говорит Федор. — Однако мы много раз в глубинке находили отличные места для отдыха. На этот раз хотим посмотреть на туристическую инфраструктуру Азовского моря с ростовского направления. Одновременно это будет подготовка к автопробегу "На восток!", который мы запланировали на осень". 

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